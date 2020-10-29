【MLB】道奇野手賽事期間確診　奪冠後吻妻除罩四圍走捱批

美國聯棒大聯盟（MLB）昨日決出總冠軍，洛杉磯道奇總比數4:2坦帕灣光芒。終結32年等待，卻有「手尾跟」。 道奇內野手祖斯甸端納在比賽中途確診新冠肺炎而退下火線，立即隔離。惟完場後眾將大事慶祝，他居於再次現身，甚至除下口罩。MLB譴責端納無視防疫措施，正在調查。

端納（Justin Turner）在星期三（28日）舉行的總決賽第6場擔任道奇三壘手，戰至第8局前因為新冠肺炎測試呈陽性反應，立即被換下。據報他在周一的測試結果未能確定是否「中招」，接受進一步測試，直至賽事中途才確認。端納本應立即送往隔離，但當道奇最終取勝，拿下總冠軍，他竟然重返球場。

道奇挫光芒終結32年錦標荒 疫情下的異種冠軍

端納在賽事中途被換下，皆因遲來的測試結果為陽性。（美聯社）

道奇眾人忘情慶祝，輪流捧起冠軍獎座，端納亦無「執輸」。有相片顯示他戴上口罩捧盃，但其他相片顯示他跟愛妻親吻，甚至拉下口罩拍攝全家福，而隊友全都沒戴口罩，為留住最美一刻，忘記傳染風險。他沒有受訪，但在個人Twitter發表感受，表明狀况良好，沒有病徵，「任何你想像得到的激情，我剛剛都經歷了。無法相信如果我不能出去跟好友慶祝。為這支球隊驕傲，為洛杉磯狂喜」。

擁抱也不怕（Getty Images）

端納拒絕隔離，走到場上慶祝，更與愛妻親吻。（Twitter）

帶毒者「周圍走」，不止是道奇的事，也關乎MLB防疫措施是否嚴謹。MLB昨日表明調查事件，同時先譴責端納不顧聯盟保安部門的命令，拒絕隔離。聲明稱：「端納本應隔離，保障身邊人安全。縱然渴望慶祝是可以理解，但他的做法明顯有錯，置他人於風險。保安部當然有在場上向端納提出問題，但他斷然回絕。」

帶毒者跟旁人近距離接觸。（Getty Images）

道奇棒球營運總監菲特文（Andrew Friedman）則為端納辯解，指他在季後賽貢獻良多，季後完約又前途未卜，「他將是自由身，不知道今後發展。他是我們一份子，我們不會離棄他」。

慶祝32年來首次總冠軍，兄弟，除罩！（Getty Images）

道奇奪得總冠軍精彩圖片（點圖放大）