【意甲】C朗拿度出柙！　染新冠肺炎19日終告康復

葡萄牙球王C朗拿度本月中確診新冠肺炎，終於康復。意甲祖雲達斯昨公布，C朗拿度最近一次病毒測試呈陰性反應，患病19日，可以結束隔離，最快可於明晚意甲賽事上陣。

祖雲達斯官網公布，C朗拿度在最新一次測試中證實康復，解除家居隔離，可以重返大軍。能否在祖雲達斯明晚意甲作客史柏斯亞上陣，則有待體測結果。

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C朗拿度代表葡萄牙期間確診，終於康復。（Getty Images）

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葡萄牙足總本月13日宣布，C朗拿度在國際賽期間的病毒測試呈陽性反應，確診新冠肺炎。隔離期間，C朗拿度看來沒有嚴重病徵，如常在家做運動保持體能。

球隊網頁凌晨公布C朗拿度康復。（祖雲達斯官網）

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不過，由於多次測試結果仍然呈陽性，C朗一直未能復出，包括祖雲達斯日前對巴塞隆拿一戰，無緣重遇宿敵美斯，球隊亦告敗陣。C朗重返戰陣，對祖雲達斯主帥派路都是喜訊。球隊缺少他的兩仗意甲，祖雲達斯全部打和，其中一仗對手是包尾大幡克羅托內。此外，沒有C朗在陣，兩仗歐聯只得1勝1負。

祖雲達斯的攻擊重心回來，隊友與球友安心了。（Getty Images）

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