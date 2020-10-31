【法甲】杜慈投訴PSG魔鬼賽程　尼馬料國際賽後復出披甲

疫情新常態下，遲開季導致賽程相當頻密，歐洲各大球隊只好無奈接受。法甲班霸巴黎聖日耳門在國際賽期後，在11月底起32日中，連踢10場賽事，主帥杜慈隨即投訴賽程過份緊密，直言這個安排會「殺死」球員。

歐洲新一波新冠肺炎疫情來襲，各大聯賽一於少理，大有機會在疫情下繼續作賽。巴黎聖日耳門曾經是受新冠肺炎影響的球隊之一，一度變成「疫區」，包括尼馬﹑麥巴比及迪馬利亞等主力先後確診。

球員染疫，賽季如常，PSG猶如「讓Round」般出戰首兩輪聯賽，最終錄得兩連敗。當一眾主力逐漸病癒復出後，PSG的表現亦回復如常，如今已在聯賽錄得6連勝，一個「屈尾十」便回到他們熟悉的榜首位置。

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巴黎聖日耳門經歷開季兩連敗後，一口氣連贏6場重返榜首位置。（PSG Twitter截圖）

疫情來襲後，PSG需要應付另一問題，就是因賽程頻密而來的傷兵問題，主將尼馬在周中歐聯一仗傷出退下火線，預料在國際賽期後回歸。

巴黎聖日耳門的惡夢仍未來臨，事關他們的「魔鬼賽程」在國際賽後才正式開始，需要應付本土聯賽及歐聯兩條戰線，PSG將在32日內連鬥10場賽事，平均3日一戰。

賽程頻密，球員或成「容易受傷的男人」，主將尼馬早前在歐聯已經傷出。（Getty Images）

「魔鬼賽程」未到，PSG主帥杜慈已怨聲載道，直言這個賽程隨時「踢死人」，「這賽程將『殺死』我們的球員，球賽不單單只是90分鐘的賽事，還有備戰﹑交通﹑休息等，如今賽程過於頻密，球隊根本不能做到每一部分，而準備不足對球員的表現及受傷亦有影響。」

PSG主帥杜慈直言頻密賽程對球員的威脅甚大。（Getty Images）

比賽﹑交通﹑比賽，這個循環已成PSG每周的例行公事，杜慈坦言每一仗也有傷兵，如今也只好積極面對，「正如今周，我們周四從土耳其返回法國，我回國後只能進行恢復的操練，然後在周六再飛往另一地方比賽。這個流程對球員影響甚大，基本上每場也有傷兵，但我們會設法盡量解決問題。」

兼顧聯賽及歐聯兩條戰線，PSG眾將時常出入機場。（PSG Twitter截圖）

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