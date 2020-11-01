FIFA 21│拜登全套波衫變西布朗領隊？　球員彈起變《孖寶兄弟》

《FIFA 21》推出至今充滿話題，遊戲出現不少故障及程式錯誤，如「抽爆龍門」、球員突然如《孖寶兄弟》內的瑪利奧般彈起等等。有外國玩家日前於Reddit上載圖片，只見場邊主帥換上了全副裝備，像是隨時準備落場「自己嚟」。

Reddit用家u/WangSexton日前上載圖片，只見一名銀髮男性穿起整套西布朗波衫，與一名「西裝友」握手，u/WangSexton指，該名銀髮男子是西布朗領隊。

【FIFA 21】夏蘭特勁射抽爆門框 網民瘋傳短片笑遊戲破爛

這名全套西布朗波衫的男子並非球員而是領隊。（網上圖片）

有用家指這名西布朗領隊跟英國王儲查理斯王子、前西布朗領隊柏杜十分相似，更有人指跟美國總統候選人拜登「撞樣」。值得一提的是，棒球的教練因規例要求，都會換上球衣，雖然總教練（Manager）不在此列，但今時今日的總教練都會穿上球衣，體現團隊精神。

不少網民都留言指，曾遇到類似情況，更指進入轉會或合約談判時，領隊會變成另外一個人，亦有人指曾見過談判時，領隊波衫、波褲全套裝備「講數」。

作客穿上主場球衣教波，這名「疑似蘇斯克查」領隊想落場亦要換過套波衫。（網上圖片）

那頂巴拿馬帽覆蓋了Full gear教波問題。（網上圖片）

另一名用家u/Hobo1nTheB1n亦上載圖片，今次輪到曼聯領隊。由於他朝電視拍照，卻看不清是否蘇斯克查，但u/Hobo1nTheB1n指最大問題是該名「紅魔」領隊在作客比賽穿主場波衫教波。

有用家回應他指自己亦遇到同樣問題，而且遊戲中的「女教頭」更戴了一頂巴拿馬帽，認真「無厘頭」。

當玩《FIFA》變玩《孖寶兄弟》

教頭換上全副武裝教波雖然古怪，但並不影響遊戲，故並不能算是Bug。不過，近一個月愈多愈來玩家遇到了球員突然瑪利奧一樣彈起，嚴重影響了比賽，但《FIFA》開發商EA Sports至今仍未解決這個Bug。

此Bug最大問題是，不像《孖寶兄弟》，球員彈起後，玩家會在一瞬間失去控制，無論在進攻及防守上都會帶來極大影響，而且頻繁發生，於Twitter上就有不少球員彈起的片段流傳。

《FIFA 21》Bugs、Glitches精華：

【《FIFA 21》Career Mode潛力最高20人】

+ 14 + 14 + 14

《FIFA 21》能力值跌幅最大球員Top 10：

+ 4 + 4 + 4

《FIFA21》能力值排名1至10球星：