01球評｜曼聯敗給迷失的自己　中場三核死結未解　靠長傳難救全家

曼聯對阿仙奴這場英超褪色大戰以兵工廠小勝告終，但各界也將這場波評為悶戰一場，香港球迷要捱眼瞓睇，更嘆句「嘥時間」。 要說這場球賽無甚可評，又遠未至於，起碼「阿仙奴終於作客打贏Big 6球隊，並不代表往後日子會變坦途」已可自成一稿，今日暫且不贅。一於先探討作出位置上改變的紅魔，為何又再應驗今季演出時好時壞的風評。

曼聯今場對比上場歐聯5球大破RB萊比錫，陣式差不多，只是人腳上作出3個變動：前線以拉舒福特代替停賽的馬迪爾；中場般奴費南迪斯和麥湯米尼代替了尼曼查馬迪和雲迪碧克。陣式上仍是熟口熟面的4-3-1-2，普巴繼續靠左。這是外界普遍認為他的最佳位置，但結果事與願違，整隊紅魔鬼亦與數天前在歐聯表現生龍活虎成極大對比。在阿仙奴表現沒有大躍進的情況下，很多曼迷心目中也和筆者一位昨晚沒有睇波的同事同樣吐出一句：「點解會輸？」從昨晚戰情所見，得出幾點歸納，詳列如下。

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1. 點兵排陣有問題

曼聯其實沒有停止過找尋合適陣容去令般奴和普巴並存，早前的4-3-3是一例，讓打「10號位」的般奴和踢法上是「8號位」的普巴能一起上陣，但此陣久缺防守能力，難以常用。於是蘇斯克查近來更多使用4-2-3-1，這樣令般奴在「10號位」上有良好發揮，但「逗得太後」並非普巴所擅長，他感到無所適從。

可能蘇帥以為將陣式機動地轉為鑽石型就可以改良，讓普巴靠左邊攻堅，但問題卻在於其餘球員的變動。般奴取代雲迪碧克分別可能不大，但用麥湯米尼代替馬迪問題就來了。首先，今仗費特不是踢回上仗在歐聯的靠右位置，而是取代馬迪，在後邊搶截，然後麥湯米尼代替了費特的右路位置，結果麥湯米尼和費特就變得患得患失。二人在後場作雙防中結果只剩下跑動，取得皮球後卻難從後場「做波」上前，面對阿仙奴失控球權後的壓迫亦無能為力。

人腳上，馬迪爾因缺陣停賽固然重要，因為此子擅長護球和運球向前，破解壓迫防守。如果馬迪爾在陣，可為整個陣容提供平衡點。不過，另一關鍵是解決問題的答案，明顯在陣中，蘇帥卻未有選用。那人就是同樣能勝任「10號位」，而且走位靈活機動的雲迪碧克。

不少曼迷心裏也有疑問：「普巴在做什麼？」（Getty Images）

2. 普巴到底做緊乜？

賽後談論焦點幾乎都集中在普巴身上，輸波要找罪人當然是人之常情，普巴在去季英超停擺完復賽後至今，已為對手送出第3個12碼，當然是責無旁貸。上次對熱刺失誤，可能會用被對手大炒，亂了心神作藉口，但今仗無事無幹仍魯莽落腳剷低比利連，確是犯下腦筋上錯誤。

與此同時，普巴近仗回到自己較擅長的左邊，全隊的陣式亦明顯遷就他，結果仍不討好。普巴近月已踢過3個位置，表現好時，盡現傳送眼光和保護皮球能力，頂上功夫亦上乘，但欠缺比賽狀態下，一再魯莽犯規，實太愚蠢。

曾有人指，仍然無人知普巴的最佳位置，他自己不知，蘇斯克查不知，廣大的球迷也不知。不過蘇斯克查是否要思考一下，要繼續給機會普巴而無視雲迪碧克，或是在普巴和般奴之間二擇其一。

+ 2 + 2 + 2

3. 蘇帥臨場調動決定奇怪

當上半場麥湯米尼和費特不適應位置，令曼聯進攻欠缺威力。蘇斯克查半場未有作果斷調動，令人意外。其後在62分鐘先以馬迪入替費特，算是合理調動，馬迪恰如其份，交出搶截，亦為曼聯守轉攻的串連注入活力，之後更令人意外的，竟然換走拉舒福特和般奴費南迪斯。

相比起拉舒福特，格連活特更應被換走。「青木」正選在另一邊攻堅，明顯挑戰不了加比爾馬加希斯和洛賀丁。而換入雲迪碧克卻抽起般奴，留下普巴戰鬥至最後更是敗筆。他犯規導致失波，此後戰來患得患失。下半場阿仙奴韋利安不斷在普巴身後竄擾進襲，正是阿迪達看準普巴在左路攻守也失據，成為曼聯一大弱點。

曼聯相隔48年後，再次錄得開季4場主場不勝，主帥蘇斯克查「愁到爆」。（路透社）

4. 曼聯節奏太慢

論表現和踢法，說實在阿仙奴和曼聯沒有明顯分野，前者不是因為「高幾班」而贏波。不過，曼聯今仗就是應付不了阿仙奴的壓迫性防守。整場賽事的傳送都被對手輕易看穿，而後場馬古尼和域陀連迪路夫也沒有傳送目標，多數一腳長波給拉舒福特，或交由格連活特自行引球推進。

外界稱拉舒福特是曼聯未來隊長，但名宿堅尼指他在逆境時未能帶領球隊。（路透社）

5. 落後之下戰術發揮仍單調

曼聯在落後之下縱有換人，但戰術發揮仍然單調。卡雲尼的跑動、拉舒福特在禁區邊衝入禁區搵食的能力，加上雲迪碧克的鑽營能力，本來可為曼聯提供很多進攻選項。曼聯結果仍然選擇用無效和過時的長傳戰術。反觀阿仙奴傳送又短又快，用在今場正好「格食格」。

英超第7輪戰果：

+ 2 + 2 + 2

英超第8輪直播賽程（按圖放大）：