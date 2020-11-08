【西甲】美斯後備入替梅開二度　巴塞隆拿5：2破貝迪斯

巴塞隆拿在周六晚的西甲登場，於魯營主場迎戰貝迪斯，隊長美斯竟然不在正選陣容，領隊朗奴高文改派基沙文與「神童」安素法迪攻堅，半場與貝迪斯打成1：1平手。 美斯半場入替，效果立竿見影，及後3個入球皆與他有關，最終巴塞以5：2挫貝迪斯。

今仗開賽前僅得8分的巴塞隆拿，在國家打吡不敵皇家馬德里後漸見回勇，連續3場不敗。今仗主場鬥貝迪斯，主帥朗奴高文竟將隊長美斯先列後備，由基沙文及安素法迪合作攻堅，兩邊則由小將柏迪及奧士文尼迪比利負責側擊。

美斯今仗先列後備，巴塞由基沙文及安素法迪合作攻堅。（路透社）

客軍的貝迪斯並非沒有攻勢，開賽早段布斯基斯解圍時差點「擺烏龍」，大難不死的巴塞，及後有奧士文尼迪比利於右路扣入大位左腳勁射破網，22分鐘打開缺口。巴塞力爭第二個入球，小將柏迪一記巧妙的後腳助攻予基沙文，可惜射門擦柱出界。

巴塞再有攻勢，安素法迪入楔時禁區內被對手推跌，球證直指12碼點，美斯不在陣中，基沙文擔當劊子手，惜其12碼被貝迪斯門將巴禾（Claudio Bravo）「捉路」撲出，錯過擴大紀錄的黃金機會。

基沙文上半場主射12碼宴客，埋下半場被追平的伏線。（路透社）

巴塞遲遲未能取得保險球，卻在完半場前被貝迪斯追平。貝迪斯一次左路攻勢，泰路傳中省中巴塞球員，後上的沙拿比亞（Antonio Sanabria）撞射建功，這名昔日巴塞青訓產品追成1：1平手。

朗奴高文半場調動，美斯入替有黃牌在身的安素法迪，巴塞攻勢大為改善，美斯亦立即有建樹。佐迪艾巴左路地波傳中，美斯入楔刻意不起腳，讓給後方無人看管的基沙文輕鬆射空門，下半場4分鐘再取領先。

美斯入替後效果顯著，即間接造就基沙文射入空門。（Getty Images）

貝迪斯守衛艾沙文迪在白界線前護空門，卻有手球之嫌，球證翻查VAR後認為艾沙文迪犯手球，出示今仗第2面黃牌，兩黃一紅被逐，貝迪斯打少一人之餘更要再輸12碼。美斯在陣，早前宴客的基沙文當然要「行埋一邊」，美斯勁射網頂入網，今季5個入球全數來自12碼，巴塞在60分鐘擴大比數至3：1。

貝迪斯守衛及後犯手球，巴塞再獲得12碼，美斯主射中鵠，今季全數入球同樣來自12碼。（Getty Images）

十人應戰的貝迪斯，後備入替的羅倫摩朗（Loren Moron）接應摩蘭奴的傳中撞射破網，追成2：3，一度燃起希望。美斯接應沙治羅拔圖的後腳助攻，近門勁射網頂建功，82分鐘梅開二度，同時是美斯今季首個「生波」建功，加上小將柏迪錦上添花，最終以5：2力克貝迪斯，全取3分。