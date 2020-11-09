【英超】熱刺險勝西布朗登次席　摩連奴：踢得漂亮並非必要

熱刺作客仍未響勝鼓的西布朗，戰畢周中歐霸後略見疲態，苦戰至完場前由哈利卡尼一箭定江山，打破悶局，助熱刺一球險勝西布朗，更可以一過「榜首癮」。 熱刺領隊摩連奴稱以球隊的人腳，在其他歐洲聯賽絕對有力爭冠，可惜現正角逐英超。 另外，摩連奴驚險全取3分，及後再度在社交網站發功，展示自己的一對新鞋子。

熱刺作客鬥「升班馬」的西布朗，雖然正選派出哈利卡尼﹑孫興慜及加里夫巴爾合作攻堅，惜球隊戰畢周中的歐霸略有疲態，遲遲未能攻破西布朗的大門，最終在完場前由尖刀哈利卡尼頭槌奠勝，一球險勝西布朗全取3分，並升上聯賽榜第2位。

熱刺兵疲靠卡尼一頭奠勝 巴利回歸首次聯賽正選

哈利卡尼88分鐘一箭定江山，領熱刺險勝西布朗。（Getty Images）

英超第8輪戰果：

+ 4 + 4 + 4

熱刺在過去3輪聯賽「僅僅熟」分別力克般尼﹑白禮頓及西布朗，苦戰下全取9分，主帥摩連奴直言漂亮足球不是必然，最重要是球隊取勝而回。

熱刺陣容除了卡尼及孫興慜外，今夏加入的加里夫巴利﹑利古朗及賀積查治令整體實力有所提升，「摩佬」直言這個陣容有力在歐洲不同聯賽爭冠，惜他們正在角逐英超，是最困難的聯賽，「這個陣容絕對有力角逐歐洲各大聯賽的錦標，在強隊林立的英超談何容易，即使球隊發揮出色，未能稱霸亦不是奇事。」

摩連奴麾下的熱刺猛將如雲，有加里夫巴利等人來投後，摩帥稱有力在其他聯賽稱霸。（資料圖片／Getty Images）

巴利重返熱刺首度英超正選出場：

哈利卡尼關鍵時刻挺身而出，攻入致勝一球，繼上仗攻入熱刺第200球後，今仗再創里程碑，在218場英超賽事中累積150個聯賽入球，是史上第3快的球員達成150球的紀錄。

摩連奴力讚卡尼對球隊的貢獻不單止入球，他在場上以身作則，不可單用數據評價卡尼的表現，「外界往往以入球數字評價一個前鋒的好壞，哈利卡尼在入球及助攻以外的貢獻非常多，還會親自返回後場助守，他經常有不少數據以外的貢獻。」

哈利卡尼攻入英超第150球，成為史上第3快達成這紀錄的球員。（路透社）

另外，摩連奴最近頻頻更新社交網站，成為「網路紅人」，今仗險勝西布朗後再度發功，上載一段抹鞋的短片，配上「當你穿上新鞋子的時候」。摩連奴十分用心打理新鞋子，以毛巾細心地清潔，連鞋底都「唔放過」。清潔完畢，心情愉快，摩連奴不禁手舞足蹈，似乎比贏波來得更高興。

摩連奴風騷賀熱刺贏波 盧施素有波入仍被提點

摩連奴Happy抹鞋片段：

摩連奴近期爆笑IG Post：