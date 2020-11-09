【德甲】慕遜加柏前鋒複製「法圖斯式」金球　網民驚嘆：全季最佳

2011年港甲，當時效力公民的法圖斯攻入一記「蠍子腳」的驚世烏龍球，令不少球迷至今仍然歷歷在目。 2020年德甲，效力慕遜加柏的拿沙路示範正確使用「蠍子腳」，對利華古遜一仗完場前攻入世界波，惜慕遜加柏最終以3：4落敗。

德甲利華古遜主場鬥慕遜加柏，兩軍分別由艾拿利奧（Lucas Alario）及史甸度（Lars Stindl）在上半場梅開二度，打成2：2平手。主隊在下半場中段憑里安拜尼（Leon Bailey）及巴姆加特寧加（Julian Baumgartlinger ）擴大領先優勢至4：2。

利華古遜在主場以4：3力克慕遜加柏。（美聯社）

利華古遜勝利在望，慕遜加柏依然未有放棄，完場前靴爾文（Patrick Herrmann）右路傳中，禁區內接應的拿沙路（Valentino Lazaro）「人前波後」，卻照樣可以攻門，右腳使出一記「蠍子腳」，皮球直飛「網仔」，利華古遜門將哈迪基只能目送皮球入網，評述員不禁直呼「本季最佳金球」。

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慕遜加柏的拿沙路以「蠍子腳」攻入世界波，卻未能為球隊平反敗局。（美聯社）

拿沙路「蠍子腳」入球逐格睇（按圖放大）：

縱然拿沙路攻入世界波，卻未能助慕遜加柏平反敗局，最終以3：4不敵利華古遜。不過，拿沙路的入球已被網民吹捧為今季最佳入球，並稱這個金球已贏得本年度的普斯卡斯獎（Puskas Award）。

說起「蠍子腳」，相信不少球迷想起當年法圖斯，在2011年效力公民的法圖斯，在對晨曦一仗，法圖斯解圍時使出「蠍子腳」，卻不慎飛向自己龍門，這個烏龍球當然成為一時佳話。法圖斯被英國《衛報》形容為史上「最佳烏龍球」，而該名港將亦獲英國《太陽報》命名為「蠍子王」。

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