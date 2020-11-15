【全港網球公開賽】計維宇不適退賽　楊柏朗首度奪冠：等了很久

「香港中華遊樂會全港網球公開賽」今日（15日）煞科，男子單打決賽由今季男雙冠軍之中的楊柏朗（Brian），對上早前網球邀請賽的男單冠軍計維宇。港孩雙雄對上，賽事戲碼吸引，但首盤出現小插曲：計維宇因身體不適終決定退賽，最後Brian以局數5：0成為今屆冠軍。

Brian昨日（14日）與李欣翰合作奪男子雙打三連霸後，未見疲態之餘更愈戰愈勇，面對計維宇，首盤展開不久已領先至5：0，未料計維宇一次飛撲「救波」拉傷腰部、加上身體不適，終在首盤未完就決定退賽，令Brian的比數最終鎖定在局數5：0，並以此奪得自己轉為全職運動員3年來首個全港網球公開賽冠軍。

楊柏朗成為全職運動員三年，終在這項賽事奪冠。（張倩儀攝）

一周多賽戰至深夜 計維宇體力不支

賽後 ，計維宇似乎相當不適，即使是頒獎拍照期間都顯得相當虛弱，其父親表示，由於今周比賽接連戰至深夜，特別是早前的男雙賽事因天雨而中途移師室內，到比賽完結時已快將凌晨三點，令計維宇休息不足、加上比賽期間不慎拉傷，最後決定退賽。

作為體院的隊友，Brian看到計維宇因不適而退賽也感到可惜：「完全沒想到會是這樣，若可以打一場好波，對比賽來說會是好一點的結局，也對冠軍有個交代。」疫情以來，Brian和計維宇一直在體院內結伴訓練，彼此早已相當熟悉，「本來預期戰況會很接近、要打2至3小時，但比賽開始不久已發現不對勁。」

計維宇（右）因身體不適無法續戰，一臉無奈，楊柏朗亦送上問候。（張倩儀攝）

楊柏朗連奪男雙及男單冠軍。（張倩儀攝）

楊柏朗盼連續作賽保持狀態

這個星期比賽不斷，Brian認為冠軍得來不易：「累是一定的，每天都打到很晚。」但對他來說，疲勞並非最大困擾：「反而是之前一段長時間都只得訓練，現在再打比賽，需要頂得住開鍵分的壓力。」他自言在控制戰局方面一向較弱，但趁疫情期間着力改善：「某程度上是比以前更fit，這幾個月可以好好鋪排自己的訓練模式和內容。」

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過去兩年的全港網球公開賽，Brian都在決賽失利、屈居亞軍，轉為全職球手的第3年，總算迎來自己在賽事首個冠軍。「每次到決賽都差一點點，這個冠軍我等了很久，有到好過不到。」他笑逐顏開，亦期待之後的香港網球錦標賽：「可以『Back to Back』（連續作賽）就可以保持一定狀態，現在得到這個冠軍，下一個（比賽）雖然難打，但也會以冠軍為目標。」