【足球】馬斯查蘭奴掛靴　巴塞贏盡錦標　忘不了韋斯咸「騙案」

36歲阿根廷一代名將馬斯查蘭奴（Javier Mascherano）宣布掛靴，曾是球壇頂級防守中場，球員生涯在巴塞隆拿8年贏盡錦標。 說到最為球迷印象深刻，可能卻是一宗韋斯咸的「騙案」。

阿根廷班霸河床青訓出身，生涯初期轉戰巴甲巨人哥連泰斯一年後，2006年22歲的馬斯查蘭奴首度轉戰歐洲。

他跟同年的泰維斯（Carlos Tevez）一起由巴西前赴英倫，韋斯咸千辛萬苦傾妥兩人轉會交易，滿以為得到一對神兵助陣，實力大增，怎料原來一切是自己太傻太天真。一買一賣不止牽涉兩間球會，中間還涉及球壇罕有聽聞的「第三方擁有權」，成為災難開端。

馬斯查蘭奴（右）當年與泰維斯一起赴韋斯咸發展。（Getty Images）

韋斯咸意外獲兩大超級新星

2005年11月伊朗商人Kia Joorabchian創立的Media Sports Investments（MSI）嘗試收購韋斯咸不果，翌年夏天，他將手上的泰維斯和馬斯查蘭奴帶到歐洲，兩人正是被歐洲豪門虎視眈眈的兩顆明日之星，一眾合約之中千挑細選，結果令人意外地轉投韋斯咸。

韋斯咸當然絕不失禮，惟引入他們的對上一季在英超排第九位，距離爭標甚遠，與一眾看中兩人的豪門相比差距不少。那年「槌仔幫」亦晉身足總盃決賽，互射十二碼不敵利物浦飲恨。請來兩大星將，當然希望成績更上層樓，挑戰歐洲賽席位並力爭獎盃，不料得來只有反效果——馬斯查蘭奴半季已離隊，韋斯咸陷入降班危機。

【馬斯查蘭奴韋斯咸的日子】（按圖放大）

以為執到寶 點知……

甫加盟，馬斯查蘭奴和泰維斯立即扭計，齊呼被「賣豬仔」。與此同時，英超賽會亦發現這次轉會交易並無提交官方紀錄文件，並由於球員第三方擁有權違反英超條例，韋斯咸認罪後2007年4月被罰550萬英鎊，不用扣分。

受事件影響，槌仔幫成績每況愈下，主帥柏祖中途被炒，馬斯查蘭奴只為球隊上陣7次，便在季中轉投利物浦。韋斯咸全季在護級陰影下，第29周一度跌至第20位包尾，關鍵時刻泰維斯發揮球星本色，帶領球隊在最後9場賽事贏得7場，面對阿仙奴和曼聯均能全取3分，最終以41分排第15位「上岸」，被球迷封為其中一次「勝利大逃亡」（The Great Escape）。

馬斯查蘭奴轉投利物浦，韋斯咸幾乎降班，泰維斯季尾大爆發，助球隊「勝利大逃亡」。（Getty Images）

至此韋斯咸的惡夢仍未完結，該季以38分排第18位降班的球隊錫菲聯以英足總仲裁委員會就兩子轉會事件裁決對韋斯咸有利為由，向槌仔幫索償3000萬英鎊，兩會後來庭外和解，韋斯咸賠款2000萬英鎊了事。

球季一完，泰維斯也轉投曼聯，兩宗「不應該存在」的轉會鬧劇總算完結。花大錢買人，怎料賠了夫人又折兵，韋斯咸簡直成為冤大頭。

【馬斯查蘭奴光輝歲月】（按圖放大）

+ 9 + 9 + 9

馬斯查蘭奴離開韋斯咸後，生涯果然海濶天空。在利物浦踢出表現，2010年轉投巴塞隆拿後8年間贏得19項錦標，包括5次西甲冠軍和兩次歐聯。他亦曾147次代表阿根廷國家隊，4度在世界盃決賽周上陣，並分別在2004、2008兩屆奧運贏得足球金牌。

馬斯查蘭奴2018年離開巴塞後轉戰中超，加盟河北華夏幸福，一季後回到祖家阿根廷效力學生隊，至近日宣布掛靴。「我的職業生涯已盡100%努力發揮至極限，最近好一段時間變得更加困難，有時候你不想選擇結束，也會自然發生。」