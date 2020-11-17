行山｜港產風景攝影師獲年度國際大獎　讚馬鞍山媲美外國壯麗景觀

24歲香港攝影師袁斯樂（Kelvin Yuen）獲得國際年度風景攝影師的獎項。6年來，這名在香港土生土長的攝影師帶住相機在各個山頭野嶺奔走，磨練攝影技術，尋找香港自然最美的一面。雖然香港沒有崇山峻嶺，但Kelvin認為馬鞍山、蚺蛇尖及鳳凰山都很吸引，只要做好構圖及配合天氣，也能拍出外國般的壯麗景觀。

Kelvin Yuen在國際頂尖的風景攝影比賽（ILPOTY）中贏得冠軍，成為2020年的國際年度風景攝影師。這項比賽由2014年起舉行，今年收到超過3800張參賽作品。

Kelvin對得獎感到驚喜，雖然他為這個獎項部署4年，但沒有期望今年就可脫穎而出。他說：「我6年前開始影風景，4年前覺得自己在這個範疇有多點追求，不再影寫實的畫面，而去影國際水平比較高的畫面，研究這個比賽。」

【4張Kelvin參賽的攝影作品】

Kelvin向賽會提交了4張外國的風景照，分別攝於美國、蘇格蘭、挪威及意大利。他解釋：「我在香港發揮出來的水平，未必達到他們的要求。他們追求夢幻一點的畫面，在香港，我還未影到一些作品達到那個水平，現在還要繼續努力。」

他表示未來會擺多一點心機在香港的山野上。在今年的國際風景攝影比賽影集中，他在賽會的訪問中亦講到，想用自己的風格去展現香港的自然一面，因為他覺得香港不只是一個城市。

【Kelvin鏡頭下的大東山】

Kelvin在香港出生及成長，攝影生涯始於獅子山。那年18歲，考完公開試，他拿起相機，走上那座他家的後山，也是很多香港人的後山。他說：「那次見到很特別的景色，在雲海上行山，啟發到我，開始沉迷這件事，大自然很吸引我。」

唸大學的時候，Kelvin花了七成時間行山影相，他笑言：「都要留3成時間顧學業。現在我是全職風景攝影師，一個月有十幾日會在香港不同的山區行山及睇位。」

【Kelvin鏡頭下的香港郊野】

雖然Kelvin今次並非靠香港山野的作品獲獎，但他說：「香港是個很特別的練習場地，給我機會學到很多技巧，讓我之後去到外國發揮時，更得心應手。」

講到他最喜歡的香港自然勝景，論山峰，他愛馬鞍山，說海岸，他鍾情西貢萬宜水庫一帶。馬鞍山是Kelvin近一年去得最多的山頭，他說：「馬鞍山的山形非常特別，尤其在二、三月的時候會有雲海，山下全被雲遮蓋，看不到城市，只有山峰在雲上。」

【Kelvin在馬鞍山所攝的作品】

「我最喜歡萬宜水庫那邊的海岸，有很多獨特的六角柱石，我喜歡去取景。」Kelvin說：「香港的地質公園，我去過幾百次，我都數不到。那裏的地質在世上也很獨一無二，我找到很多不同的構圖，特別是天色，例如星空、日出及日落，訓練到我取景的技巧。」

【Kelvin鏡頭下的西貢海岸】

他表示在香港行山影相，需要面對潮濕酷熱的天氣及蚊叮蟲咬，他覺得在香港夏天影相比到外國更加辛苦。他認為香港的山頭很方便，但香港的天氣很不穩定，需要花很多心機及時間才影到心目中的作品。他說：「你可能去一個地方四、五十次才影到，或者都影不到。有張相，我等了3年都未影到。」

Kelvin Yuen在6年前開始行山影相，在香港山野練習各種攝影技巧。（由受訪者提供）

Kelvin坦言，他最初認為香港的山頭較平凡，但逐漸改觀，他說：「近兩年，我慢慢靠自己去行山看景，不靠網絡上的推介分享。我發覺好幾個山峰都很吸引，例如馬鞍山、大嶼山的鳳凰山、西貢的蚺蛇尖。這幾座山的山形很特別，我的感受很深，可以做出像外國般壯麗的景觀，但需要一點構圖上的安排及天氣上的配合。」

鳳凰山的夜晚。（由受訪者提供/Kelvin Yuen攝）

在疫情期間，市民難以出國旅遊，紛紛探索本地郊野，Kelvin認為這是一件好事，但強調大家行山時都要愛護環境，帶走自己的垃圾。他說：「香港人在城市生活及成長，較少接觸大自然，沒有什麼認識，其實香港的大自然很有特色。既然一直都在身邊，為何不去好好留意呢？」