【歐國聯】比利時鋼門一個動作估計錯誤　補救不成觸發經典烏龍

世界最佳門將候選人，都有「街場化」的時候。比利時門將泰拔高圖爾斯凌晨一記烏龍球，熱爆全球，足以列入門將「蝦碌」經典。 慘劇發生，必有原因。一個細微位置，足以「名留青史」。

凌晨歐國聯賽事，比利時主場出擊，與丹麥爭出線。比利時領先3：1，法定時間快將完結時，出現尷尬一幕。

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高圖爾斯突然失魂，原因與傳球路線有關。（路透社）

比利時後場受壓，奇雲迪布尼接應後回傳給高圖爾斯。球從右方傳來，古圖爾斯沒有控定，直接用左腳傳向左方的維頓漢。面對丹麥前場球員繼續緊逼，維頓漢傳到左邊底線的查迪尼（Nacer Chadli），身後已有丹麥中場球員招呼。

查迪尼的傳球無大錯誤，只是差了一點點，成了烏龍球。（路透社）

查迪尼受壓逼下，轉身也有困難，唯有回傳給高圖爾斯。他以右腳傳出內彎球，雖然是彈地球，但路線未算對己方龍門有太大威脅。

球傳到高圖爾斯身前時，並非在慣用的左腳位，他只好嘗試使用「生蟲」右腳踩停。可是，他判斷球速時出錯，球碰到右腳腳底後繼續滾向龍門。他連飛身挽救的機會都沒有，只有無奈嘆息，擺烏龍的查迪尼亦只好準備開波。

高圖爾斯驚世老烏逐格睇（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

觀看慢鏡，高圖爾斯在查迪尼出腳前左移，相當貼近底線。查迪尼出腳傳球路線卻稍偏向貼近龍門，令高圖爾斯急急右移了兩步，迎接傳球，可是仍不足以用左腳應付。生蟲右腳應急，結果搞出大頭佛。幸而比利時被追至3：2後僅1分鐘，迪布尼施展出色射術，再次拉開比數，以4：2取勝，出線淘汰賽。

怨隊友定怨自己？（路透社）

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