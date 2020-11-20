【英超】阿仙奴傳練波練出火　大衛雷斯施巴路斯爭執後更衣室道歉

阿仙奴在國際賽期前遭逢大敗，迎接英超重開傳出內鬨消息。有記者爆料，中堅大衛雷斯與中場丹尼施巴路斯在訓練時「開拖」，被下令放假3天，冷靜一下。事件主角之一施巴路斯在社交媒體貼文，直斥記者生安白造。

體育媒體《The Athletic》昨發文指阿仙奴在國際賽期間爆發內鬨，沒有國家隊賽事的球員在上周五（13日）隊內練習賽時，大衛雷斯（David Luiz）疑不滿施巴路斯（Dani Ceballos）一次攔截，完場後掌摑其鼻，令施巴路斯擦損流血，並跌在地上。施巴路斯隨即起來向雷斯還手，隊友與職員上前分開二人。

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爭拗，可以不和，亦可以是鬥心表現。（Getty Images）

二人爭執之後，被下令立即回家冷靜一下，到本周二（17日）才回到訓練基地。領隊阿迪達帶領二人進入更衣室，二人向隊友道歉後一起討論事件。報道指事情已告解決，隊內訓練氣氛回復正常。阿迪達認為麾下在訓練中展示鬥心而有所爭拗，只要好好疏導便不成問題。報道更指施巴路斯向來較火爆，與隊友爭執已非第一次。球季開鑼戰對富咸，他在熱身前曾與隊友尼基迪亞（Eddie NKETIAH）「講手」。而施巴路斯得悉報道後，在Twitter轉推該篇報道負責記者的帖文，只留下一個字「FAKE」，直斥該記者老作。

施巴路斯連續第二季外借到阿仙奴，表現只算偶有佳作。（Getty Images）

阿仙奴將於本周日深夜作客列斯聯，他們近來聯賽戰績平平，雖然前仗作客擊敗曼聯，但上仗主場對阿士東維拉捱打，負0：3，攻擊表現更相當不濟。

施巴路斯的回應簡單直接：假！（twitter截圖）

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