香港首辦體育口述影像計劃　視障球迷終同步觀賽：一起撐本地體育

苦候多年，香港終於有體育口述影像服務計劃，讓視障球迷能盡情享受運動賽事的樂趣。

還記得一年多前，熱愛本地波的視障球迷「阿東」入場觀看亞協盃、卻被其他球迷歧視的事件嗎？

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歧視無阻望遠鏡看港足 視障球迷的自白與訴求

視障人士也可以熱愛運動，阿東就是其中一個例子，然而他睇波需要望遠鏡協助，卻曾因此而受盡歧視。（資料圖片／梁鵬威攝）

「體育面前人人平等」，視障人士也是「體育迷」，他們或無法親眼欣賞比賽，卻能透過口述影像服務，跟健視球迷「同步」、感受運動帶來的激情。

其實自「阿東」的遭遇引起公眾關注，香港失明人協進會早前曾與香港足球總會合作，試行「口述影像」睇波活動。視障人士只要戴起特製耳機，就能透過專業評述員的細緻描述，在腦海轉化成精彩畫面。

香港足球試行口述影像 一部耳機燃亮視障球迷的世界

去年6月的亞協盃足球賽，香港首度試行口述影像觀賽，由李德能出任評述員。（資料圖片／高詩琦攝）

香港首個口述影像計劃 望推展至大型國際賽事

這項服務今年更獲香港賽馬會慈善信託基金資助，1月正式開展賽馬會「開聲體」，然而受疫情影響，延至昨日才舉辦啟動禮。

計劃除將「口述影像」恆常化，更有望將服務推展至其他大型國際賽事，包括香港國際七人欖球賽、世界女排聯賽等。同時，計劃也會展開評述員培訓，邀請海外專家擔任導師；並在網台播放有「口述影像」的體育賽事，希望能加深公眾認知。

賽馬會「開聲體」昨舉行啟動禮，前游泳運動員方力申（中）、李德能（左二）跟阿東（右三）都有出席。（香港失明人協進會提供）

視障球迷：一起支持本地體育

全因「阿東」勇於訴說不快經歷，視障人士的困境才廣受關注，到現時「口述影像」可令更多人受惠，他坦言興奮又感動。

「沒有這個服務，就只能夠聽朋友講波，但他們始終不是專業。現在有評述員，每個比賽的細微位可令知得一清二楚，例如球員是怎樣越位？甚麼是越位？視障球迷即使自己入場，也可與其他人一起參與足球比賽，方便許多！」

CAFE（the Centre for Access to Football in Europe）曾為奧運會、歐洲國家杯及英超聯等大型體壇盛事評述，香港失明人協進會指已跟對方建立聯繫。（薩格勒布戴拿模Twitter圖片）

然而，原定12月舉辦的第一次「睇波」活動，隨近日疫情反彈變得不明朗，「阿東」擔心本地足球賽事又再停擺，百感交集。

縱使如此，他仍感謝曾關注事件我每一位市民，並呼籲大家繼續支持本地體育發展跟運動員，「希望這計劃未來可以除了服務視障人士，也會慢慢將服務擴展至所有殘疾朋友身上。下一階段，再開放予所有入場人士使用，大家一起支持本地體育、享受運動的快樂，期待日後在球場上可以遇見各位。」

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