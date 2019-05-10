【足球】歧視無阻望遠鏡看港足　視障球迷的自白與訴求

穿起港超球隊傑志的藍色球衣，「阿東」於入場前跟記者談着他最心愛的西甲球隊皇家馬德里，「皇馬進攻及組織好好睇」。來季那一位球星加盟，他早有心水，一切跟普通球迷無異。 「阿東」有屬於自己的「睇波方法」，從望遠鏡觀看本地各項賽事，誰料卻成為被人欺凌、歧視的缺口。面對部份港人的無知及愚昧，他仍有決心逐漸改變這一切，「我不想透過事件換取任何利益，而是想社會關注殘疾朋友，給予我們一個平等、獨立的權利。」 他的視野，早比我們這些「正常人」望得更遠。 攝影：梁鵬威

香港失明人協進會成立於1964年，是首個由視障（失明及弱視）人士組織及管理的自助團體。協進會為會員提供社交、康樂、教育和就業服務，協助他們使用資訊科技，以及倡議視障人士全面參與社會事務。

大家可按此透過01心意網上捐款去支持協進會，善款能為視障人士推行各項所需的服務，令更多的視障人士得到所需服務及發揮所長，一同為實現共融社會而努力。

走進旺角場，「阿東」第一時間上前拿取打氣物品，他是位不折不扣的本地波球迷。（梁鵬威攝）

到旺角大球場觀看本地球會出戰亞洲賽，對普通球迷來說，是件最正常不過的事，不過對於視障人士「阿東」，卻是另一個故事。

因遺傳所致，阿東天生嚴重弱視，雙眼均患有白內障。假如坐在近中線位置的觀眾席，他雖可見大銀幕上的球隊隊徽、隊名及比分，卻很難看清對岸較小型的分牌。比賽間期他基本上能知道球員跑動的方向與位置，但仍需望遠鏡協助，才能看得見皮球，「足球比賽最精彩是進攻與入球，場上各種策劃和戰術，就如象棋一樣，要知道球員如何執行教練的指令及陣式，否則入場亦沒有意義。不過足球體積較小，要仔細地看清楚球員如何盤扭等，便要以望遠鏡追蹤皮球的動向。」

「阿東」手持的是單筒望遠鏡，約值700至800港元，記者嘗試拿起使用，若調教至合適度數，可由25段看台清晰地直望後備席。（梁鵬威攝）

望遠鏡睇波惹懷疑 遭誤認「賭波集團」兼人身攻擊

或許是健視人士難以想像視障人士的處境，當阿東四月在亞協盃分組賽——和富大埔對航源的比賽中，繼續以「自己方式」睇波，卻引起嚴重誤會。當日他獨自入場，因亞洲賽門票設有劃位限制，未能一如以往地坐於較少觀眾的位置。賽前他以手機辦公及上網，將臉貼近電話細看，先引來一位男士懷疑，「他每隔數分鐘便擰轉頭，站起來望我的電話，想知我在做甚麼。如是者發生了5、6次，我都沒有理會。」

直至比賽上半場33分鐘，航源球員主射罰球破網，阿東透過望遠鏡睇重播，細聲自言自語道：「皮球在大埔門將『德古』曾文輝的右手旁邊入網，他有點責任。」卻換來後座一位球迷以「賭波集團收聲啦」、「死盲喱」等言語人身攻擊，加上在旁約20人起哄，足總職員結果邀請他到場邊查問。阿東解釋及出示殘疾人士登記證後，對方仍尋求駐場警員協助，將以上程序再重覆。

如要觀看細節，「阿東」要將眼睛貼近物件，他稱若長時間睇電腦工作，亦會戴眼鏡盡可能維持視力，同時正跟醫生相討，考慮動手術。（梁鵬威攝）

遭人拍片放上網起底，會影響協進會聲譽，以至家人和朋友，蝕底的是我自己。 視障球迷 阿東

半場無奈離場 嘆公眾教育不足

即使最後警員還阿東清白，他仍選擇於半場時間離開，「若再回座位被那20人圍着，遭人拍片放上網起底，蝕底的是我自己。作為成年人，亦是香港失明人協進會的執行委員，知道自己的身份，如被評擊會影響協進會聲譽，以至家人和朋友。」

阿東的這個答案，令我留下很深刻的印象，自問若遇不平，或難忍一時之氣；他卻能及時考慮後果，可見其思想相當成熟。他又坦言並不會追究責任，明白足總及警方只跟程序做事，一切合情、合理、合法，「或許是足總資源有限，部份兼職同事培訓不足，例如我曾跟全失明朋友入場，有安檢人員認為摺疊後的專用手杖是攻擊性武器，感覺是公眾教育出了問題。」

球迷入場前需通過安檢，「阿東」指曾有全失明人士的行路手杖，被誤當攻擊性武器。（梁鵬威攝）

我恐懼，因未知會否再遇見歧視者。 視障球迷 阿東

欺凌歧視留下陰影 懼怕再獨自入場

有人說不知者不罪，但其實無知可以很恐怖，面對欺凌及歧視，阿東口說感到無奈與不快，但實際上他害怕讓自己再受傷害，沒有勇氣再獨自入場觀賽。「原先想入場支持和富大埔對朝鮮球隊4.25，但沒有朋友陪伴下，我恐懼，未知會否再遇見歧視者，結果只可以在家看直播，仿佛失去了睇波的權利。」

不實的指控帶給別人的傷害，可能是無底深潭，惟最近亦有另一視障人士被網上公審，質疑其「扮盲搵食」，阿東認為大眾未經查證便妄作猜測及指控，行為過份，「要別人尊重你，你先要尊重別人。大家有沒有想過別人的感受？網上分享再分享，威力可以很大，無形的傷害並非一朝一夕可丟淡，可能令當事人留下陰影。」

欺凌讓「阿東」留下陰影，沒有朋友陪伴的話，他只能放棄入場。（梁鵬威攝）

社會認知難在短時間內改變，但逃避的話，大家便一直不會改善。 視障球迷 阿東

縱遇奇異目光 堅持心中理想

本地球壇千姿百態，球迷有老有嫩，亦包括視障及其他有特殊需要的人士，他們或者身心上有限制，但對足球的熱情不比普通人少。以阿東為例，他對本港球會及比賽暸如指掌，就連各項賽事的全名、賽制及規則都無所不通，對本地足運發展的認識甚至比常人深，但偏偏遇上球迷刁難，令記者亦不禁慚愧起來。

可是阿東卻認為今次事件，讓自己可為其他同路人以身作則，「大家可能不認識視障人士，但並不代表我們要放棄自己的理想。我想跟殘疾朋友說，即使遇上困難及奇怪目光，仍要堅持自己想做的工作、目標及興趣。社會認知難在短時間內改變，但逃避的話，大家便一直不會改善。」

「阿東」眼中的世界其實跟常人相差無幾，對足球的熱情及認識或比我們更甚，卻因一支望遠鏡而受盡歧視。（梁鵬威攝）

足球是我快樂的泉源，更讓我見識到各國球迷的打氣文化。 視障球迷 阿東

堅持追逐興趣，只因足球對阿東來說，是工作外少有的娛樂。他自小便透過收音機接觸各種足球資訊，長大後亦能在電腦上得悉即時賽果。從2014年阿根廷訪港友賽首度跟隨朋友入場開始，閒時便會相約好友觀看港超或港隊賽事。足球除了是他跟普通人無隔膜地溝通的橋樑，更助他開闊眼界，「足球是我快樂的泉源，更讓我看到不同文化。早年的亞洲賽及英超亞洲挑戰盃，有來自英國、泰國、日本與韓國等地的球迷，見識各國打氣模式，這只有足球才做得到。」

並非想別人同情我，我喜歡自費入場，這才是支持本地運動發展的方法。 視障球迷 阿東

拒絕免費門票 「真金白銀入場才算支持」

談及本地足球，阿東指小時候從父親口中得知60至70年代的港足盛世，他慨嘆港隊自1968年後便再沒晉身亞洲盃決賽周，由「中港大戰」說到港足主帥，他自有一番見解。但認為球迷若望香港足球進步，不應過份強調本地聯賽水平跟外國之間的差距，「港超跟中日韓，甚至歐洲二、三線聯賽有很大距離，可是作為香港球迷，入場最重要。球會找班主投資，有球迷支持的話，老闆才會感覺有人認同。」本身是「擁南躉」的他，經歷愛隊自降甲組，因此感受更深：「有很多地區球會很有心去推動，亞洲賽亦有成績，希望大家不要只選擇大球會。」

近期有本地球迷批評部份賽事門票高昂，減少購票入場意欲，但即使阿東於事件發生後獲大埔及傑志提供免費門票，他仍一口拒絕，決意要用真金白銀，為香港足球送上支持，「我並非要別人同情我，或透過事件換取任何利益。我喜歡自費入場，這才是支持本地運動發展的方法，向社會發放正面訊息。」阿東更承諾，會繼續入場觀看港超及香港隊，尤其是9月份的舉行的世界盃亞洲區外圍賽，「希望帶同更多全失明人士入場，支持香港足球發展！」

「阿東」堅持自費入場，訪問當日正值傑志迎戰航源，符合特惠票資格的「阿東」，考慮天雨及劃位等因素，決定以120元購買正價門票入場。（梁鵬威攝）

配套不足剝削睇波權利 望引進「口述影像」服務

說到這裏，大家可能會問：全失明人士入場又可如何「觀看」球賽？其實在去年世界盃期間，有哥倫比亞球迷就曾邊看電視畫面，邊抓着失明球迷雙手，以自創手勢在紙板上模擬球場情況，讓對方了解比賽進展。而更簡單的方法，便是透過「口述影像」服務，為視障人士提出語音旁述，加上現場環境氣氛，讓有需要的球迷都能全情投入。

在社交網站撰文喚起大眾關注的社工「阿君」，本身亦是香港失明人協進會項目協調主任，一直跟進視障人士的融合教育及就業。他稱現時本港對視障球迷配套不足，降低他們入場意欲之餘，同時令公眾認知大減，形成「惡性循環」。

「其實他們都會安裝收費電視或『搵Link』、凌晨起身『睇』波，甚至建立群組傾波經，熱愛程度跟大家沒有分別。」所以阿君閒時會充當義工，帶領視障人士入場，由他擔任「旁述」角色，惟一張嘴能力有限，始於難以滿足所有需要，「即使我跟他們說未必能完全轉述所有事情，但他們亦堅持入場，希望感受氣氛。以往他們可聽電台直播，但現時網上直播平台非實時，引致未能即時掌握比賽進展。其實這是門專業，自己可做的不多。」

「阿君」及「阿東」同是香港失明人協進會成員，兩人閒時一起入場睇波，訪問當日賽後便跟「阿東」最欣賞的傑志球員華杜斯合照。（受訪者提供）

口述影像並非複雜技術，為何香港作為國際城市，總是慢別人一拍？ 視障球迷 阿東

無論阿東或阿君都強調，普通人能做到的事，視障人士同樣有權利去達成。觀看運動比賽，只是最基本不過的要求，若因欠缺「口述影像」服務而剝奪其撐港足的資格，「是絕對不公平」。因此他們期望足總可將此技術引進本港，阿東指：「中超或歐洲其他聯賽都有此服務提供，以阿仙奴為例，購票時只要表明需要，對方便會安排有關儀器及服務，這並非很複雜的技術，為何香港作為國際城市，總是慢別人一拍？」

按此了解更多歐洲足協有關「口述影像」的服務

多間歐洲球會均設有「口述影像」服務，讓有需要的球迷亦能置身其中，而CAFE（the Centre for Access to Football in Europe）更是歐洲足協的夥伴，目的是協助殘疾人士體驗歐洲各大聯賽的賽事。（薩格勒布戴拿模Twitter圖片）

政府承諾未兌現 傷健共融只是口號？

阿東的遭遇引起社會及傳媒關注，亦有港超球隊希望未來能跟香港失明人協進會合作，在下季的主場賽事自費安排足球評述員，即場為視障人士進行「口述影像」服務。有留意網民回應的阿東，衷心感激各界鼓勵，坦言迴響出乎想像，他亦稱政府應就事件反思及檢討，「今屆政府上任前曾向殘疾人士承諾，以不同方法推動殘疾人士服務，如就業、學習、運動及旅遊等，但時隔兩年承諾仍未實現，同類事情在我身上已是第4次發生。」

阿東認為背後最重要的，還是公眾教育問題，「通識教育要求學生全面、多元化發展，增加思考分析能力，不過卻沒有認識殘疾人士需要；政府宣傳片不足、本地電視台亦缺少有關節目，如何宣揚傷健共融？」

根據香港政府統計處2014年的資料，本港共有578,600位殘疾人士，而視障人士總人數則是174,800位。「阿東」指當中若只有1%的朋友能夠入場，對本地足運發展亦有幫助。（梁鵬威攝）

足球無分國界及身體條件，雖然部份人身體上有殘疾，但他們依然有權利感受足球的樂趣。這些人觀看足球的方法或許跟普通人有異，但大家不妨善意發問及了解，無需大驚小怪及亂作極端猜測。

其實視障人士追求的，並非大眾施捨，而是原來屬於自己——平等、獨立地去做任何事的機會。