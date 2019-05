【足球】歧視無阻望遠鏡看港足　視障球迷的自白與訴求

多間歐洲球會均設有「口述影像」服務,讓有需要的球迷亦能置身其中,而CAFE(the Centre for Access to Football in Europe)更是歐洲足協的夥伴,目的是協助殘疾人士體驗歐洲各大聯賽的賽事。(薩格勒布戴拿模Twitter圖片)