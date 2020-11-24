【西甲】美斯走下坡有跡可尋　巴塞喉舌報放風阿根廷球王非走不可

美斯（Lionel Messi）身處球壇頂端多年屹立不倒，橫掃各項足球紀錄，他跟C朗拿度兩大球王開創球壇前所未有的一頁，遲遲未有新一代能挑戰他們王座——直到近日。 巴塞隆拿的低迷，美斯不能撇清關係，親巴塞的《阿斯報》直指他已成為球隊「無法負擔的奢侈品」。查看他4項比賽數據，盡見他狀態如何低迷。

今個夏天，美斯正式向巴塞隆拿要求離隊，球會跟西甲賽會一起落閘，拒絕放行之下最終「自願留隊」。疫情下的新賽季，在2019/20球季結束後不久即匆匆展開，穿上同一件10號球衣，美斯已不再是美斯。

11次上陣，6入球4助攻，跟美斯往日比較雖是水準之下，但單看表面數據似乎沒有太大不妥。深入再看他的罰球和「生波」入球兩大數據，以及巴塞0：1敗走馬體會一仗另外兩項數據，足證阿根廷球王陷入生涯以來最低潮。

美斯今季在巴塞表現大不如前，球隊西甲戰績亦陷入低迷。（Getty Images）

【美斯四項數據證低迷】（按圖進入）

不一樣的美斯

根據opta數據，美斯對上一次自由球入波已經是2019年7月的事。罰球向來是他的入球一大來源，可是他過去48次操刀，只射入上述一球，生涯之中絕無僅有。

此外，他今季目前取得的6個入球（西甲3球，歐聯3球）之中，5球來自主射十二碼，「生波」入球只有一個，對向來入球如麻的他來說，也是前所未見。

這還不止，巴塞作客不敵馬體會一戰，美斯全場只得36次成功傳送，更有多達23次失去控球權，同樣是從來未發生過的事。

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「挑戰最忠實支持者耐性」

形同巴塞喉舌的西班牙《阿斯報》，由榮譽會長Alfredo Relaño親自操刀的專欄之中，指出美斯即使已將他不喜歡的巴塞會長巴圖美奧趕落台，但在離隊不成和失去老友蘇亞雷斯之下仍感憤怒，他一個人不高興，影響全隊所有人，形容他正在「挑戰最忠實支持者的耐性。」

文章標題為《美斯是巴塞無法再負擔的奢侈品》，Relaño寫道，「巴塞在必須大減預算情況下留住一個理應是全球最佳足球員，但如今只是全球最高薪足球員的人」，認為美斯已變成球會難以負擔的奢侈品。專欄最後一句可圈可點：「所有眼睛夾雜顧慮和希望，看向曼城」。

巴塞隆拿今季在西甲表現持續低迷，首8輛賽事只得3勝2和3負，以11分排在第13位，跟多打兩場的榜首球隊皇家蘇斯達相差12分。

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