【歐聯】開賽前默哀齊悼馬勒當拿　哥迪奧拿：他改變了現代足球

一代球王馬勒當拿猝然離世的消息震驚球壇，及後上演的歐聯分組賽，開賽前特意加插為馬勒當拿默哀環節，悼念一代球王。 各隊領軍的主帥包括高普﹑哥迪奧拿及施丹等，紛紛開腔向一代球王作出最後的致敬。

早前完成腦部手術的球王馬勒當拿，出院兩星期後在家中猝逝，終年60歲。馬勒當拿在阿根廷地位崇高，總統宣布全國哀悼3日，並將為一代球王舉行國葬，葬禮將於總統府進行。

阿根廷全國哀悼3日 眾星悼念 美斯：他是永恆的

馬勒當拿猝逝震驚球壇，深夜上演的歐聯分組賽，開賽前加插1分鐘默哀橫節。各隊主帥完賽後難免被問及馬勒當拿，當中包括曾與馬勒當拿並肩作戰的施蒙尼。

昔日隊友突然離世，領軍出戰的施蒙尼亦顯得心事重重。（路透社）

各場歐聯賽事開賽前悼念馬勒當拿：

帶領馬德里體育會主場出戰鬥莫斯科火車頭的施蒙尼，曾經與馬勒當拿在西維爾及阿根廷做過隊友，當年馬勒當拿親自在西維爾歡迎他，施蒙尼至今依然歷歷在目。

開賽前收到噩耗，施蒙尼神色憂傷地領軍出戰，直言短時間內未能接受前隊友離開人世的事實，「當收到馬勒當拿離世的消息時，當然不能接受，我當時心想『迪亞高（馬勒當拿）不能離世』。一個足球神話已離我們而去，他一生與正面及負面事情對抗，我與所有阿根廷人感到同樣悲痛。」

施蒙尼當年曾與馬勒當拿在西維爾做隊友，憶起往事，難過在所難免。（施蒙尼Twitter截圖）

歐聯周三深夜戰果：

+ 2 + 2 + 2

英超雙雄領隊哥迪奧拿及高普同樣致哀，曼城作客一球力克奧林比亞高斯後，哥迪奧拿表示將密切關注馬勒當拿前女婿阿古路的心理狀況。哥帥亦直言「肥馬」改變了現代足球，「馬勒當拿是最偉大的足球員之一，他使現代足球改變不少，而改變影響至今，並令足球整個運動變得更好。」

阿古路作為馬勒當拿的前女婿，哥迪奧拿十分擔心愛將的狀況。（阿古路Twitter截圖）

馬勒當拿猝逝，阿根廷國民當然十分難過：

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利物浦主帥高普稱馬勒當拿證明了天份的重要性，他在場上華麗的腳法及閱讀球賽能力影響後世，「馬勒當拿個子不高，又不算勤力，但外界依然享受欣賞他的足球，因為他的天份凌駕一切。他在場上時，感覺一切亦不用費力，已踢出如此華麗的足球，他讓我們知道原來足球可以有如此的一面。即使他生涯中遇上不同挑戰，他依舊繼續前行，他絕對是當代足球的英雄。」

高普直言馬勒當拿的天份過人，並將足球帶往另一境界。（路透社）

馬勒當拿作為「10號仔」的代表人物，馬賽教頭韋拿斯保亞斯促請國際足協停用10號球衣，以悼念一代球王，「失去馬勒當拿，對世界球壇是個相當沉重的打擊，我希望國際足協考慮將所有10號球衣退役。」

球壇巨星齊悼馬勒當拿：