【歐霸】拿玻里哀軍出戰兩球報捷　勝仗向馬勒當拿作最後致敬

馬勒當拿效力拿玻里期間，曾領軍勇奪兩座意甲冠軍，成為當地的英雄，如今球王猝逝，愁雲慘霧籠罩那不勒斯，拿玻里照常主場鬥列積卡，眾將特意在開賽前齊齊披上馬勒當拿的10號球衣，向該名球會傳奇作最後致敬，最終拿玻里以兩球淨勝對手，以一場獻給天上的球王。

馬勒當拿因心臟病發離世，死訊震驚全球，在球王曾經留效7年的拿玻里所在地那不勒斯，當地大量球迷湧上街頭，在拿玻里主場前悼念馬勒當拿。

那不勒斯與阿根廷同悲 拿玻里主場勢改名紀念故人

阿根廷人痛苦中的光 絕望階層永遠的英雄

【拿玻里球迷悼念馬勒當拿】

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球會傳奇與世長辭，拿玻里當然感到十分沉重，不過他們仍要主場出戰對克羅地亞球會列積卡的歐霸賽事。開賽前，不少球迷提早聚集在拿玻里的聖保羅球場外，在場外獻花及高叫口號，以不同方式向馬勒當拿致意。

拿玻里球迷場外致意：

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球迷場外悼念，場內亦有不同的儀式向一代球王致敬，拿玻里特意在空無一人的看台上放置一幅馬勒當拿的畫像，場邊的廣告版同樣顯示馬勒當拿的名字。當拿玻里眾將進場時，正選11人齊齊披上印有馬勒當拿名字的10號球衣，在球賽進行時，場內的大螢幕一直展示馬勒當拿的相片，向該位球會傳奇致敬。

拿玻里爭取以一場勝仗為馬勒當拿最後致敬，面對實力稍遜的列積卡，主隊今仗打出水銀瀉地的攻勢，全場錄得23次攻門，其中12次命中目標，結果憑對方在上半場末段的烏龍球及羅辛奴75分鐘的入球，兩球淨勝列積卡，4戰得9分高踞F組的榜首。

羅辛奴75分鐘建功，為拿玻里奠定勝局。（路透社）

周四深夜歐霸盃焦點賽果：

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馬勒當拿在拿玻里的地位昭然，拿玻里主力梅頓斯（Dries Mertens）賽後稱與那不勒斯人民同感悲傷。該名比利時鋒將早前打破馬勒當拿所擁有的入球紀錄，現時是球隊史上入球最多的球員，他早前在社交網站發文，直言與球王齊名感自愧不如，「當我與拿玻里簽約時，腦海立即浮現你（馬勒當拿）的名字，如今我與你齊名，我感到十分羞愧，我永遠無法達到你的級數。」

梅頓斯早前超越馬勒當拿，成為拿玻里史上入球最多的球員。（路透社）

【馬勒當拿的拿玻里球員歲月】

馬勒當拿經典金句：