【英超熱話】利物浦新仔門將名字成焦點　好難發音連球會都串錯字

利物浦今季傷兵滿營，後防大將雲迪積克及艾利臣先後受傷。「有危便有機」，造就一眾小將有上場機會，當中包括近日頂替艾利臣的年輕門將基利靴。 該名22歲的愛爾蘭小將臨危受命，早前對狼隊一仗首度在英超把關，同樣力保清白之身，但他卻在今仗遇上「蝦碌」事件。

利物浦今季「黑過墨斗」，不少主力球員先後倒下，防線更是重災區，中堅雲迪積克及祖高美斯先後膝傷重創，門將艾利臣同樣是「容易受傷的男人」，肩傷復出不久，早前歐聯鬥阿積士前再因後大腿筋受傷，今季第二度成為「十字兵」。

艾利臣繼早前肩膀受傷後，如今到他後大腿筋拉傷。（資料圖片／Getty Images）

利物浦防線多傷兵，主帥高普只好選用一眾年輕小將擔大旗，包括右閘尼高威廉斯（Neco Williams）﹑中堅利斯威廉斯（Rhys Williams）和尼達利菲臘斯（Nathaniel Phillips）等小將，今季為一隊上陣的時間大幅增加，門將位置卻是難以撼動。

艾利臣上次傷出，改由經驗豐富的二號門將阿祖安上陣，沒有年輕人的份兒，這個33歲門將卻在兩場英超聯賽失掉9球，表現在水準以下。艾利臣如今再度養傷，高普決定改派年輕門將基利靴（Caoimhin Kelleher）擔正，上場歐聯對阿積士首度為紅軍在歐聯披甲，全場勇救4次險球，為球隊力保不失，並順利以小組首名躋身16強，他的淡定表現大獲好評，一夜成名。

艾利臣受傷了 利物浦意想不到的另一雷霆救兵成功臣

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該仗之後，高普繼續對他委以重任，這個22歲愛爾蘭小將在周末鬥狼隊一仗，首度在英超舞台亮相。即使狼隊缺少尖刀魯爾占美尼斯，基利靴仍面對不少挑戰，上半場先後撲出普丹斯及艾達馬查奧爾的攻門，盡顯身手，結果基利靴連續兩仗保清白之身，助球隊全取3分。

基利靴首度英超登場，隨即力保清白之身。（Getty Images）

利物浦烏龍串錯名

基利靴在上半場的撲救搶眼外，在他球衣背後的名字同樣吸引眼球，印上「Kellher」，彷彿少了點東西，原來是少了一個字母。基利靴的串法是「Kelleher」，如今球衣上的名字少了個「E」字，竟然擺下「大烏龍」，而這個錯誤被英格蘭名宿連尼加眼利發現，更上載至社交網站，笑言「不如下次串返啱佢個名當獎勵啦！」

利物浦方面發現「中伏」後，隨即在下半場為基利靴更換，給予他一件印上正確名字的球衣。

基利靴上半場的球衣串錯名，在下半場即時更換。（Twitter截圖）

基利靴名字點樣讀？

基利靴今仗慘變「基靴」，不過有趣的是，基利靴上仗在歐聯披甲時，他的球衣名字是正確的。

來自愛蘭爾科克市的基利靴，不少人發現他的名字「蹺口巉手」，尤其是他的名字「Caoimhin」。這個名字看似難讀，但其實那相當於愛爾蘭版本的「Kevin」，讀音亦與「Kevin」類近，讀作「Kwee-Veen」。

基利靴上仗歐聯披甲時，球衣名字仍然正確。（路透社）

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