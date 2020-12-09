【歐聯】 C朗起孖領祖雲達斯3：0挫巴塞　魯營歐戰38場不敗斷纜

歐聯G組巴塞隆拿主場對祖雲達斯由於賽前兩隊已篤定出線，這場無關痛癢榜首大戰焦點落在兩大球王美斯和C朗拿度身上。 美斯就算使出渾身解數，仍阻止不到球隊大敗一場，今場笑到最後的C朗不止個人梅開二度，他一次「神預判」更成功阻擋美斯取得入球。

今次C朗拿度與美斯超過兩年以來首次對決，前者2018年由皇家馬德里轉投意甲班霸祖雲達斯，結束兩人長達近10年的西甲巔峰之旅。兩大球王在歐聯賽場曾五度正面交鋒，對上一次已經要數到9年前、2010/11球季效力皇馬的C朗拿度與美斯帶領的巴塞四強對碰。

今屆兩人所屬的巴塞隆拿和祖雲達斯，同處分組賽G組，原本10月已可在都靈見面，可是當時C朗因對新冠肺炎測試呈陽性反應未能上陣，令對碰延至今天。如今C朗已經35歲，美斯也已33歲，兩大球王歐戰較量，今次之後或許已沒有下一次。

開賽13分鐘C朗拿度已博得十二碼並親自操刀為祖雲達斯先開紀錄，7分鐘後美國年輕球員韋斯頓麥堅尼（Weston McKENNIE）禁區內第一時間飛身窩利抽入擴大比數。下半場初段巴塞守將朗格勒（Clement LENGLET）禁區內犯手球被判罰十二碼，C朗再次主射中鵠，個人梅開二度。

不過全場最精彩一刻，在80分鐘出現。

C朗與美斯再次正面交鋒。（Getty Images）

【美斯 VS C朗的最後一次？】（按圖放大）

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C朗「神預判」封殺美斯

今仗美斯踢得相當落力，可是多次射門均一一被已屆42歲的祖雲達斯門將保方沒收。戰至80分鐘，美斯在左路發難，眼見他通完邦路斯坑渠後預備以食糊左腳拉弓之際，C朗拿度竟然快他一步將他的腳下球偷走。

從慢鏡可見，C朗原本在兩人後方，眼見邦路斯跟美斯一對一之下，立即發力加速，似乎早已預料邦路斯擋不住美斯，並準確預測美斯的奔跑路線，結果成功後發先至，搶走對方腳下球並大腳清走解圍。

這一球看似簡單，其實集合他驚人的預判能力、對美斯的熟悉程度以及戰至比賽尾段仍保持上佳集中力和體能。他跟美斯對賽多年，深知在禁區頂危險地帶讓美斯起腳幾乎九成九導致失球，親自出手化險為夷決定明智。今仗勝負對出線並無影響，他依然盡全力比賽，鬥志可加，亦盡顯一代球王風範。

歐聯︱C朗VS美斯最後對決？ 兩大球王一個走得及時一個苟延殘喘

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C朗偷走美斯腳下球片段：

C朗：「我從未視美斯為敵人」

巴塞與美斯今季在西甲聯賽表現低迷，幸好歐聯抽得好籤首5戰全勝已提早出線。即使如此，保持歐戰38仗主場不敗紀錄的巴塞，當然不想主場落敗，今仗8次射門7次中框，命中目標的射門全由阿根廷球王包辦，可惜最終未能化作入球，不敗走勢告終。

C朗帶領祖記大勝3：0兼力壓巴塞以首名出線十六強，賽後他暢談與美斯的關係：「我一直跟美斯關係友好，之前我已說過，過去12、13、14年來我們一起分享榮譽，我從未視他為敵人。」

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「他總是為他的球隊拼盡全力，我也為我的球隊付出所有。我跟他一直關係良好，我肯定如果你去問他的話，他會說出同一番話。」他笑言，「但我們都明白，在足球領域人們總是要製造敵對關係來增添刺激。」

今仗亦是C朗和美斯之間在國際賽、歐聯和聯賽加起來第36次碰頭，兩大球王合共贏得9次歐聯冠軍，當中C朗贏得5次（曼聯1次、皇馬4次），美斯4次。他們亦是歐聯史上頭兩位神射手，加起來攻入252球之多，遠遠拋離一眾對手。

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