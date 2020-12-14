【足球熱話】澳門聯賽出現驚人賽果　賓菲加狂炒對手奪冠

與香港一海之隔的澳門，當地聯賽受新冠疫情影響而延後進行，上周五晚（11日）舉行煞科戰，兩隊爭標分子澳門賓菲加及澳科鄒北記賽前同得22分，一旦攜手贏波將以得失球差分出冠軍誰屬。 靠得失球差分勝負？無問題！澳門賓菲加煞科戰迎戰葡人之家，結果單場怒轟23球，以誇張的23：1大炒對手，最終聯賽冠軍及亞協盃分組賽資格同時到手。

港超聯受本地第四波疫情影響，如今重開無期，一海之隔的澳門卻沒有相同問題。澳門甲組聯賽延期至9月開咧，10支球隊改以單循環形式爭逐聯賽冠軍，兩大勁旅澳門賓菲加及鄒北記戰畢8輪賽事後，同樣取得7勝1和的不敗戰績，以22分佔據首﹑次兩位。

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澳門賓菲加最後一輪鬥葡人之家，爭奪聯賽冠軍。（澳門賓菲加Facebook圖片）

澳甲聯賽最後一戰，澳門賓菲加鬥葡人之家，鄒北記則迎戰士砵亭，事關兩軍得失球差無獨有偶是+44球，雙方碰頭打和2：2，一旦齊齊贏波，將以得失球差決定冠軍誰屬。

老牌球會澳門賓菲加開賽6分鐘便打破缺口，掀起大勝序幕，入球愈多當然愈有利，所以澳門賓菲加火力全開，15分鐘攻入今仗第2球後，葡人之家防線跳崖式崩潰，賓菲加如入無人之境，「入球放題」正式開始，一球﹑兩球﹑三球，賓菲加不經不覺半場已攻入11球，那邊廂同時進行的鄒北記，上半場僅1球領先，賓菲加半隻獎盃已到手。

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葡人之家禁區內人企得多用途不大，澳門賓菲加同樣放題式入球。（影片截圖）

怒轟11球的澳門賓菲加，下半場毫無收手的意欲，繼續狂攻，任人魚肉的葡人之家終在60分鐘「破蛋」。「把他往死裏打」，賓菲加隨後再狂數8隻光蛋，最終以23：1狂炒對手完場，全場平均不足4分鐘便有進賬。

另一邊廂的鄒北記，最終只能以4球擊敗對手，最終澳門賓菲加以+66的得失球差力壓鄒北記，捧走今季的聯賽冠軍，相隔一年重奪聯賽錦標，同時奪得亞協盃分組賽的資格。屈居亞軍的鄒北記，來季亦可出戰亞協盃外圍賽，爭奪分組賽席位。

縱然澳門聯賽只戰單循環，賓菲加卻充分展示其強大的入球能力，在9場賽事攻入誇張的72球，除了面對鄒北記僅攻入兩球外，平均單場攻入8.75球。

澳門賓菲加狂數葡人之家，相隔一年再奪聯賽冠軍。（影片截圖）

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