【西甲】巴塞隆拿險勝皇家蘇斯達　基沙文世紀Miss成恥笑對象

巴塞隆拿西甲主場對榜首的皇家蘇斯達，終以2：1擊敗對手兩連勝後聯賽排名回到前半版，升到第5位。 巴塞前鋒基沙文一球兩碼「世紀Miss」十分搶鏡，加上今場「孖辮」的前衛造型，成為球迷的恥笑對象。

巴塞今戰主場出擊，但皇蘇反客為主，27分鐘憑韋利安荷西門前近射先開紀錄。不過，皇蘇只開心4分鐘就被佐迪艾巴右腳妙射助巴塞追平，完半場前法蘭基迪莊接應艾巴傳中射入，巴塞半場反超前2：1。

艾巴入波助巴塞追平。（Getty Images）

今戰正選上陣的基沙文半場亦非沒有機會破門，但單刀推到窄位在皇蘇門將阿歷斯列美路力壓之下，右腳施射中楣欠運，但55分鐘再度失機卻是「抵打」。

基沙文今戰「孖辮Look」出場，似乎未能改變「門前行衰運」。（美聯社）

基沙文世紀Miss（可直接於6：11開始）

巴塞58分鐘再由艾巴左路沉底傳中，位置妙到毫巔，剛剛避開所有守衛，列美路左腳伸到盡亦未能觸到皮球，基沙文入楔無人看管，兩碼面對空門欲以右腳內檔將皮球送入網窩，豈料「接觸不良」，硬生生將足球彈回在近柱的列美路，皇蘇門將輕鬆將皮球抱入懷中。

雖說基沙文「食胡腳」為左腳，但右腳已練到十分純熟，這樣兩碼無人看管空門「世紀Miss」，只能怪基沙文自己太淡定以為必入。

球迷質問基沙文「究竟係點樣，點X樣先可以射失呢一球，基沙文？」（網上圖片）

孖辮沙文世紀Miss一睇再睇！

皇蘇多得舊將「不殺之恩」隨即反撲，但進攻都無攻而還，門將達史特根及一眾巴塞守衛將士用命死守大門，終守住2：1勝果，聯賽排名升上第5位，皇蘇與馬德里體育會同得26分，多打對方3場情況下因得失球稍遜排第2。

球迷賽後都在討論基沙文的「世紀Miss」，有巴塞迷Twitter質問法國國腳：「究竟係點樣，點X樣先可以射失呢一球，基沙文？」有人代被Tag的基沙文回應：「怪就怪個死人頭。」亦有球迷表示基沙文其實表現不錯，但「一埋門就行衰運」。

一名中東巴塞球迷就說：「《FIFA 21》都唔會衰到咁啦，基沙文你以為中東、亞洲球迷半夜起身睇波，就係為咗睇你交埋呢啲貨仔呀？」另一名球迷就睇到懷疑人生：「我都唔知基沙文個頭定係球『世紀Miss』恐怖啲。」

基沙文上半場窄位施射中楣。（美聯社）

雖然巴塞聘朗奴高文為新帥後，基沙文多了機會出任中鋒，但今季似乎腳風一般，現時連歐聯為巴塞上陣16場入5球，另有兩次助攻。據《transfermarkt》的記錄，基沙文7次以正前鋒上陣，只曾於西甲作客艾拉維斯一戰入波。

蘇亞雷斯今季轉投馬體會，保持不錯的入球效率。（Getty Images）

高文上任前曾表示，中鋒才是基沙文其最佳位置，更為此及財政理由，放走效力6個球季的蘇亞雷斯。雖然蘇亞雷斯上季表現明顯「跌Watt」，但仍在各項比賽攻入21球，保持效力「地上最強」每個球季都入20球以上的紀錄。

「哨牙蘇」免費轉投馬體會，今季西甲已為新東家攻入5球，未知巴塞會否有點悔不當初？

英超第13輪戰果（按圖放大）：