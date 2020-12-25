【足球熱話】美斯變聖誕老人　160門將收特別版啤酒「歡」度佳節

644，這個數字對美斯別具意義，事關這是他為巴塞隆拿累積攻入的入球，打破球王比利創下的單一球會入球紀錄。 為慶祝美斯打破這個「不可能」的紀錄，美斯代言的啤酒品牌，特意向一眾門將送上啤酒，並非單純的佳節良伴，而是為美斯獻慶。

巴塞隆拿周二（22日）作客華拉度列的西甲聯賽，3球淨勝對手全取3分，隊長美斯為球隊「埋齋」錦上添花外，亦創下生涯里程碑，在巴塞隆拿攻入第644球，打破球王比利在單一球會的入球紀錄。

這紀錄一度被認為無法打破，但美斯做到了，當年球王比利用上20年創下的紀錄，美斯僅用了17個球季，可見美斯入球能力之強大。

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美斯追平比利紀錄一刻（按圖放大）：

美斯破紀錄並非新鮮事，如今這個單一球會入球紀錄絕對值得慶祝，美斯擔任代言人的美國啤酒品牌百威（Budweiser），特意搞搞新意思，「感激」造就美斯打破紀錄的「功臣」，說的正是曾被美斯射破的一眾門將。

百威為美斯推出特別版啤酒，慶祝美斯打破比利的紀錄。（影片截圖）

該美國啤酒品牌翻查美斯的入球紀錄，曾被他射破十指關的160名門將都會得到特製啤酒，各支啤酒樽上印有不同的數字，代表美斯的第幾個「士哥」。

美斯的特別版啤酒印有數字，正是美斯為巴塞合共攻入的644球（影片截圖）

適逢佳節，啤酒正是佳節良伴，但當一眾門將這份聖誕禮物有何感覺？祖雲達斯「長青樹」保方收到514及515號啤酒，就是美斯在2017/18球季的歐聯分組賽梅開二度，保方在Instagram發文祝賀美斯，「恭喜美斯打破644球的紀錄，這是一個無人能及的成就，這兩枝啤酒我當作是一個稱讚。」

美斯腳下的最大「苦主」之一，馬德里體育會門將奧比歷曾被美斯11度射破，即是他收到11枝啤酒，直言每次被美斯挑戰也可令他再進步。

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獲得最多啤酒的，原來並非奧比歷。翻查紀錄，前華倫西亞門將迪亞高艾維斯（Diego Alves）才是頭號「苦主」，面對美斯曾19次失守，如今他或可從各枝啤酒中憶起與美斯的「快樂」回憶。

前華倫西亞門艾維斯（黑衫）曾19次被美斯射破。（資料圖片／Getty Images）

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