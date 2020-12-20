【澳網】費達拿、拿度參賽　期望維持一半入座率　球手練習設時限

ATP早前宣布明年澳網延後到2月舉行，賽事總監近日表示比賽延期未有影響球手決定是否參賽，不少大名球星如費達拿（Rodger Federer）及拿度（Rafael Nadal）都已承諾參賽，又指因為疫情已存在再爆發關係，球手練習將會加設時限。

ATP早前與維多利亞州政府商討過後，宣布澳網延期到當地時間2月8日展開，賽事總監Craig Tiley表示確實參賽名單仍存有變數，但不少球手都承諾參賽，包括瑞士「天王」費達拿及西班牙球星拿度。

費達拿復原進度不如理想，但仍有望趕及於澳網復出。（Getty Images）

費達拿生涯紀錄（只列部分）：

費達拿今年因膝傷兩度接受手術，今季大部分時間都在養傷，39歲的他早前更跟傳媒表示復原進度不理想。不過，Tiley透露跟費達拿聯絡過後，得知該名20次大滿貫冠軍現正於杜拜進行季前訓練，相信改期到2月舉行會大大增加他於墨爾本亮相的機會，是否真的參賽就取決於「未來2至3周」。

澳網賽事總監指拿度亦已承諾參賽。（Getty Images）

每日練習不多於5小時

為免出現疫情在賽事舉行期間爆發，澳網今次採取相當嚴格的措施，包機接送球員之外，參賽者亦要定期接受檢測。球手方面亦有訴求，希望大會給予足夠的時間練習，對此Tiely說：「我們不可能要球手在酒店房呆坐兩周的情況下舉行澳網。」故此，賽會設下每名球手每日有不多於5小時間的練習時限。

費達拿受傷患困擾，今年澳網於4強止步。（Getty Images）

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新冠肺炎疫情仍未有受控跡象，澳網仍會有限度開放讓球迷入場觀戰，賽會冀望來年賽事可有今年84萬人次入座率的一半，但亦表明「這不是追求打破數字紀錄的一年」。

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