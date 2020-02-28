【舒娃掛拍】「要證明自己值排第一！」　重溫舒拉寶娃事業10金句

32歲的俄羅斯「網球天后」舒拉寶娃（Maria Sharapova），於2月26日在社交媒體宣布「掛拍」退役。 舒拉寶娃接近20年的網球員生涯歷盡高低起跌，五項大滿貫得主、單打曾排名世界第一，但亦因肩傷困擾及遭遇禁賽等影響表現。在這位一代網球手「準備攀登另一座山」前，一起重溫她的事業金句。

五項大滿貫得主、單打曾排名世界第一的舒拉寶娃是不少人眼中的網球天后，出色的球技和外貌，以及在場上「大嗌」的特色令人難以忘懷。

舒拉寶娃以在場上「吼叫」著稱，在2005年溫網比賽中甚至達到了破紀錄的101分貝。（GettyImages）

舒拉寶娃接近20年的網球員生涯歷盡高低起跌，2005年以18歲之齡首次登頂，更是首位登上世界第一的俄羅斯人。她先後五次登上寶座，在位時間累積21周。不過，她在職業生涯中期飽受肩傷困擾，曾進行肩膀手術，世界排名一度跌出前一百名，以及在大滿貫單打首輪出局。

2011年開始，舒拉寶娃的狀態提升，在不同國際賽成績逐步回升，在2012年於個人職業生涯中首度奪得法網冠軍，完成了女單生涯大滿貫（Career Grand Slam）的成就，重返球后寶座。2016年，舒拉寶娃接到世界反興奮劑機構的通知，未能通過1月在澳洲網球公開賽期間的興奮劑檢測被禁賽15個月，之後隨後的復出之路也不輕鬆，不時因傷退出比賽。2020年2月26日，舒拉寶娃在其個人Instagram宣佈正式退役。

32歲的網球天后舒拉寶娃在2月26日於Instagram公布退役消息：「網球讓我看見世界，也讓我認識自己。它是我過往考驗自己，量度自己成長的標準。無論我下階段選擇哪一座山，我都會繼續推動自己，不斷向上爬，不斷成長。」（EssentiallySports）

舒拉寶娃在球壇上的成績不容置疑，在手術復出後更拿下法網冠軍，其心理質素及堅韌可見一斑。一起重溫她的金句，學習她在球場上的不屈不撓，以及對個人的要求。

「網球天后」舒拉寶娃的10大金句：（按圖了解）

+ 7 + 6 + 5

1. 不被挫折阻礙成功

輸掉比賽總是難以面對——你一直為勝利而努力，但結果卻不如預期。但是，你必須意識到，失敗也有光明的一面，你必須振作起來，為下一場比賽做好準備。

2. 對成功的渴望

當需要推動自己時，我會想起所有等待贏家舉起的精美獎盃，以及如何成為那一位贏家。

3. 不被成功沖昏頭腦

排名第一是不夠的，我必須證明我值得排名第一。我必須贏得第二個大滿貫。

4. 相信毅力與付出的價值

我的職業生涯很幸運，但同時花了很多苦功。

5. 在逆境不氣餒

雖然我的肩膀（傷患）不在我想要的位置，但是我在監察它方面做得很好。

舒拉寶娃愛甜吃，2012年她創立自家糖果品牌Sugarpova，進軍商界。（GettyImages）

6. 從失敗中學習

每一個失敗教你一些東西。你愈快從失敗中學習，然後忘記實際的失敗，你就會愈幸福。

7. 對成功的定義

是什麼讓偉大的球員與優秀的球員區別開來？當一切順利的時候，優秀的球員會贏。而偉大的球員在一切都不順利，甚至比賽出現很多失誤時也會贏。

8. 對現狀不滿足

在職業生涯中，我可以有很多藉口。我可以說，『我不需要這個。我有錢，我有名聲，我有勝利，我有大滿貫。但是，當你對某樣東西的愛比所有這些事情都大時，即使外面冷得結冰，你仍會繼續在早上起床，即使你知道這可能是最困難的一天，即使很多事情不如理想，即使覺得外界有時不存在這種信念，你看起來那麼渺小。但是，當你不聽所有這些事情時，你就可以取得偉大的成就。

9. 保持獨特自我

我想與眾不同。如果每個人都穿著黑色，我想穿紅色。

10. 不被外界影響信念

你無法控制人們對你的評價。你無法為厄運做好準備。你只能盡力而為。到最後，最重要的是努力。其餘已超出你的控制範圍。

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