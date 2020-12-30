【英超】韋斯咸守將地標戰驚人一腳　踢波竟變踢人頭！

修咸頓對韋斯咸的英超比賽踢成0：0，看似平平無奇，悶波一場，但比賽中奇治戴臣及查阿當斯在死球中爭波的片段，賽後廣傳，因為戴臣一腳踢中了查阿當斯的頭部，幸好後者沒有大礙，可以繼續踢。

這一幕發生在韋斯咸的死球進攻時，隊長迪格蘭賴斯傳到遠柱，今季首度為「槌仔幫」披甲的借將奇治戴臣，與回防的修咸頓前鋒查阿當斯爭波。兩人都頂不到，查阿當斯失平衡跌在地上，而奇治戴臣就保持到平衡，並快一步找到皮球，準備一腳踢過去。

【事發經過逐格睇】

+ 2 + 2 + 2

不過，剛巧查阿當斯在地上坐起來，結果奇治戴臣一腳踢中的不是皮球，而是查阿當斯的頭部。查阿當斯被踢中後掩臉倒地，狀甚痛苦，但經過治理後，他沒有大礙，可以繼續比賽，而奇治戴臣亦沒有被罰。賽後，奇治戴臣踢中查阿當斯的片段在網上廣傳，更有網民惡搞，將片段配上WWE的旁述。

【奇治戴臣踢中片段被惡搞】

*Craig Dawson* kick on Che Adams + WWE commentary 😵 pic.twitter.com/3as36nly5I — յօҽ̈Ӏ Եհҽ ցíɾɑƒƒҽ 🦒 (@JoelTheGiraffe1) December 29, 2020

【周中英超快車賽果（按圖放大）】