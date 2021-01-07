【F1熱話】韋斯達賓新年公開姊弟戀　基亞特賽場情場雙重失意

新年伊始，紅牛車手韋斯達賓公布新戀情，順道祝一眾車迷新年快樂。「韋少」新女友甚有來頭，與現年32歲的車壇名宿畢奇千金姬莉，展開相距9年的「姊弟戀」。 有人歡喜有人愁，來季的車手位置被日本新秀角田裕毅取代的基亞特，新賽季「無工開」外，如今竟然被「韋少」二度傷害。

紅牛車隊一號車手韋斯達賓（Max Verstappen），2020年以車手總季軍完成賽季，煞科戰更在阿布札比站排頭位贏冠軍，完美結束特別的2020年。

賽車場得意，「韋少」車場外同樣精彩，踏入新一年即公布好消息，在社交網站上載與新女友的甜蜜合照，除了祝車迷們新年快樂外，更配上「祝願大家2021年過得成功，並與我一樣找到真愛」，高調曬恩愛。

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韋斯達賓在新一年公布新戀情，與畢奇千金譜出新戀情。（韋斯達賓Instagram截圖）

韋斯達賓的新女友與F1車壇甚有淵源，她正是曾三度贏得F1冠軍的名宿畢奇（Nelson Piquet）千金姬莉（Kelly Piquet）。姬莉現年32歲，與23歲的「韋少」有9年差距，無阻二人發展成為戀人。

現職模特兒的姬莉，年過30身材依然火辣。（姬莉畢奇Instagram截圖）

【韋少火辣新女友】 （按圖進入）

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出身自賽車世家的姬莉，自小已經與賽車結下不解之緣，生活亦與車壇密不可分，更曾經與另一名F1車手有一段情，她的前度正是「俄羅斯魚雷」基亞特（Daniil Kvyat）。

姬莉與基亞特在2016年開始拍拖，交往3年期間愛得高調，經常在社交網站大曬恩愛，更在2019年7月誕下兩人愛情結晶品。可惜好景不常，二人同年12月分手，此情不再。

姬莉與基亞特育有一女，可惜二人如今此情不再。（姬莉畢奇Instagram截圖）

【韋少新女友曾是基亞特另一半】 （按圖進入）

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姬莉與「魚雷」的戀情告終，相隔一年後與「韋少」譜出新戀情，羨煞旁人。前男友基亞特同樣在Instagram發文賀新年，相中只得自己一人高舉酒杯， 形單影隻，相比之下甚感孤單。

「一個人原來都可以盡慶」，基亞特祝大家新年快樂，是否真正快樂就只有他本人才知道。（基亞特Instagram截圖）

基亞特與韋斯達賓同為紅牛車隊的青訓產品，但二人的命途迥異。「魚雷」在2016年賽季代表「大牛」僅戰首4站，餘下賽站被「韋少」取代位置。韋斯達賓升上「大牛」後，以實力奠定其位置，如今在紅牛的地位「打風都打唔甩」，相當鞏固。

至於基亞特與「韋少」位置對調被貶至紅牛二隊，及後一直浮浮沉沉，近年只能留在「細牛」，來季的位置更被日本新人角田裕毅取代，能否再度返回F1出戰依然是個謎。

車無得揸，如今再收到韋斯達賓與舊情人相戀的消息，未知「俄羅斯魚雷」的心情如何？

基亞特與韋斯達賓除了賽場上的恩怨情仇外，如今在場外再添一筆。（資料圖片／Getty Images）

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