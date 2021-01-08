【英足總盃】維拉爆疫多名一隊球員中招　足總盃鬥利物浦成疑

英國新冠疫情持續，英格蘭地區早前再度宣布「封城」，足球賽事不受影響繼續進行。 縱然如此，如今再有英超球會受新冠病毒侵襲，阿士東維拉在日前的病毒測試中，一隊中驗出多個確診個案，今晚（8日）深夜對利物浦的足總盃賽事能否進行仍是未知數。

新冠疫情持續接近一年，包括英超在內的賽事已習慣與疫症同行，即使最近英國發現變種病毒，同樣無礙英格蘭的賽事進行。

早前受疫情影響的英超賽事：

熱刺對富咸開賽前3小時延期 利物浦雙雄主場看台再關閉

曼城賽前驗出多名球員確診 作客愛華頓開波前4小時叫停

阿士東維拉透過官方網站宣布，球隊有多名一隊的職球員在周一（4日）病毒測試驗出呈陽性反應，及後第二輪測試再有其他確診個案，故此維拉方面立即決定取消一隊訓練，並關閉訓練場，包括主帥甸恩史密夫在內的一隊職球員需要接受隔離。

阿士東維拉一隊多名球員染疫，全部一隊的職球員需要接受隔離。（資料圖片／Getty Images）

【近期染疫球員】

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維拉是繼紐卡素、曼城及富咸後，今季第4支隊內爆發新冠疫情的英超球隊，原定於今晚深夜主場迎戰利物浦，出戰足總盃第三圈賽事，及後對熱刺及愛華頓的英超聯賽亦大有機會受波及。如今維拉受疫情來襲，賽事能否如期舉行仍是謎。話雖如此，維拉官方發聲明稱球會與英格蘭足總正討論，爭取賽事如常在維拉公園上演。

維拉一隊如今爆疫，能否如期鬥利物浦成疑。（資料圖片／Getty Images）

The Football Association and Aston Villa are working closely together to try to ensure that the club’s Third Round Proper fixture with Liverpool can go ahead as planned at Villa Park tomorrow evening. — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 7, 2021

根據英國《天空體育》了解，就算有球隊因疫情未能出戰，該圈賽事不會被取消。維拉隊內爆疫，加上理應可以擇日再戰，為何依然堅持出戰？第四圈賽事將於兩星期後上演，維拉在這兩星期的賽程排得密密麻麻，「插針都插唔入」，即使延後一至兩日，一隊球員亦未能出賽，倒不如速戰速決。

維拉上周聯賽戰畢曼聯，並以1：2飲恨。（資料圖片／Getty Images）

阿士東維拉一隊球員未能出戰的話，只好派出U23及U18成員代為出戰，英冠打比郡亦計劃以相同做法，改頭換面應戰今輪賽事，務求達到賽事最低要求的14名球員便可作賽。

另外，修咸頓原定在周六（9日）鬥英甲梳士貝利（Shrewsbury）的賽事，因對手驗出多名球員染疫而延期，下周初將決定新賽期的安排。

修咸頓今圈鬥英甲梳士貝利的賽事，因對手多名球員染疫而改期。（資料圖片／Getty Images）

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