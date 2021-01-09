【英足總盃】荷蘭金童坐多過踢惹爭議　蘇斯克查：他是重要一員

曼聯荷蘭中場雲迪碧克，今季初加盟至今上陣機會不多，主帥蘇斯克查往往在最後10分鐘才換入該名前阿積士「金童」，引起外界非議，更呼籲雲迪碧克「早走早著」。 曼聯在英格蘭足總盃第三圈將於主場鬥屈福特，蘇斯克查賽前預告雲迪碧克今仗將會上陣，強調球隊十分重視雲迪碧克。

曼聯自去年11月下旬起，賽程十分頻密，平均3至4日出戰一場球賽。英超「冬日快車」後，紅魔鬼依然忙碌，3日前戰畢聯賽盃4強不敵曼城後，今晚（9日）深夜再鬥英冠的屈福特，爭奪足總盃第4圈的席位。

賽程頻密，輪換難免，但荷蘭中場雲迪碧克（Donny Van de Beek）仍然不是蘇帥的首選，上陣機會仍然不多，近3仗聯賽坐足全場，上仗鬥曼城在最後兩分鐘入替。蘇斯克查此舉引起不少球迷不滿，批評他的用人方式不尊重，荷蘭名宿朗奴迪保亞（Ronald de Boer）直言雲迪碧克應該另謀高就。

雲迪碧克屈辱落場4分鐘 曼聯迷狠批蘇斯克查用人方式

雲迪碧克投曼聯後聯賽僅上陣75分鐘 蘇斯克查：再坐一會

蘇斯克查上仗最後兩分鐘才派出雲迪碧克，令人質疑他的用人方式。（資料圖片／Getty Images）

曼聯今季英超7場作客不敗：

下周日（17日）英超上演「雙紅會」，利物浦主場惡鬥曼聯的榜首大戰，紅魔鬼應付大戰前，先要出戰足總盃對屈福特及周二（12日）的補賽鬥般尼，今仗面對英冠的屈福特似乎是輪換的大好機會。

雲迪碧克加盟曼聯以來，經常擔任後備，惹起不少爭議。（資料圖片／Getty Images）

蘇斯克查出席賽前記者會時，被問及雲迪碧克今仗會否繼續「做觀眾」時，堅稱該名前阿積士「金童」是球隊重要的一分子，今仗必定披甲，「具質素的球員當然希望更多上陣時間，雲迪碧克正是這種球員，但我們需要更多時間。雲迪碧克今仗必定會上陣，我們之間一直保持良好的溝通，我們多次強調他在陣中的位置。」

縱然雲迪碧克坐多過踢，但他有機會落場依然十分落力。（資料圖片／Getty Images）

上季取得不少機會的班頓威廉斯，今季面對新兵迪尼斯的加盟，大大減低威廉斯的上陣機會，外界傳出曼聯有意外借該名20歲的左閘。蘇斯克查直言威廉斯將面對更困難的球季，並稱他近日專心訓練，今仗亦會在大軍名單中。

另外，蘇斯克查同時證實阿根廷盧祖與羅美路將不會與球會續約，將在今夏約滿離開曼聯，現時正為二人尋找接收的球會。

蘇斯克查證實「阿根廷孖寶」今夏將不會續約。（資料圖片／Getty Images）

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