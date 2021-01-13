羽毛球．泰國賽｜伍家朗李卓耀齊入16強　若再晉級將演港隊內訌

香港兩對混雙組合悉數在泰國公開賽第一站打入16強，男單方面同樣報捷。 香港「一哥」伍家朗直落兩局輕取對手，至於2019年在香港公開賽封王、成為全港焦點的李卓耀，則兩度連還搶分下擊敗對手晉級。

伍家朗與李卓耀上一次參加國際賽，已是去年3月的全英賽，該場賽事後羽毛球世巡賽一直停擺，到今次泰國3站賽事才重啟。

伍家朗坦言自己表現不算太好，「希望會一場好過一場」。（資料圖片）

伍家朗：能對訓練以外球手感覺新鮮

雖然闊別國際賽場10個月，但伍家朗面對世界排名36的荷蘭球手Mark Caljouw，大部份時間均控制着比賽節奏，即使在領先至12：6時一度遭對手連取5分追至12：11，但「拉鋸」至14：13時，家朗亦還以顏色連取4分將比數擴至18：13，最終以21：15先取一局。

第二局發展相近，Mark Caljouw中段一度重拾氣勢，但數度失誤、加上家朗一記正好擊落在邊線上的正手殺球，再挫對手銳氣，這位港將再取一局21：15，鎖定2：０勝局進入16強，對手將是中華台北的王子維。伍家朗賽後坦言：「終於可以對到訓練以外的球手，當然開心，感覺很新鮮，也可以評估自己的訓練成果。」他認為自己今日表現不算太好，「但賽前也可預計得到，希望表現一場比一場好。」

李卓耀面對排名較低的對手，同樣有個好開始。（資料圖片）

李卓耀次局連搶7分反壓對手

晚上才亮相的李卓耀，面對世界排名113的紐西蘭代表Abhinav Manota，首局勢如破竹以21：13橫掃對手；次局比分一度咬得極緊，兩人早段分別表演連取5分，先是李卓耀連搶5分領先至8：5，Abhinav Manota隨即「禮尚往來」，連取5分反先至10：8。

但打法極具侵略性的李卓耀當然不善罷干休，失掉5分，又隨即連搶7分，以15：10反壓對手，最終以21：17再取一局獲勝，明日將於16強對馬來西亞的劉國倫。值得一提的是，若伍家朗和李卓耀明日分別在16強獲勝，兩人將在8強正面交鋒，上演「港隊內訌」。

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