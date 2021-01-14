英超｜拉舒福特為學童食物再諫約翰遜　死敵球迷計劃破天荒表揚

曼聯前鋒拉舒福特在疫情期間關注貧窮學童午膳問題，包括去年暑假成功爭取延期學童免費午餐計劃。不過，近日部分學童獲發的食物包貨不對辦，令家長憤怒。拉舒福特昨日即向英國首相約翰遜投訴，約翰遜也承認這些食物包難以接受，承諾跟進改善。 拉舒福特的義舉再獲英國國民讚許，甚至有利物浦球迷在網上建議，在下場英超利物浦對曼聯的比賽中，在晏菲路球場掛上橫額，表揚拉舒福特。

英國疫情嚴峻，在學童停課期間，政府建議學校向學童提供食物包。如果真的難以做到，才會發食物券。近日，很多家長投訴食物包貨不對辦，並將食物包的照片放上網，批評政府。

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【很多家長不滿食物包】

向來關注學童食物問題的拉舒福特，亦見到家長的投訴，昨日與英國首相通電話，反映家長的投訴。拉舒福特在社交網站交代：「剛才與首相討論過，他向我保證，會改善食物包的問題，並全面檢視整條供應鏈。他同意Twitter上那些食物包的照片，令人難以接受。」

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【拉舒福特與約翰遜對話，反映食物包問題】

其後約翰遜回覆拉舒福特的留言：「我完全同意拉舒福特，那些食物包不符合我們訂出的標準。我們已清晰地向相關公司表明，這是不尊重的。有關公司已經道歉，並同意向受影響的人賠償。」

拉舒福特下場英超將代表曼聯作客利物浦。（Getty Images）

約翰遜還跟傳媒說：「見到那些食物包的照片，感覺很不尊重人，我不認為有人會滿意。這些食物包令人震驚，而且是侮辱了那些家庭。我很高興拉舒福特提出了這個問題，跟（工黨黨魁施紀賢）相比，他令政府更有效率地處理問題。」

英國首相約翰遜認同拉舒福特的說話，會馬上改善學童食物包的質素。（Getty Images）

拉舒福特此舉再獲掌聲，就連曼聯宿敵利物浦的球迷亦讚賞他，甚至有人建議在接下來周日的英超「雙紅會」，在利物浦主場晏菲路掛起拉舒福特的橫額，表揚這名曼聯前鋒。有的利物浦球迷贊成，甚至設計好橫額，他們認為拉舒福特的行為已經超出足球範疇，就算是死敵都應該給予肯定；當然，亦有利物浦球迷反對，他們表示入到球場之後，拉舒福特只會是利物浦的敵人，最多將來可以入場看比賽時給予他掌聲。

【有利物浦球迷建議在晏菲路掛起拉舒福特的橫額】