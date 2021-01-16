朗尼掛靴｜19年生涯中不能錯過的金球　回看球迷們的集體回憶

「記住這個名字，他是朗尼！」朗尼笠死施文的一刻，旁述如此說道。 17歲生日前夕助愛華頓絕殺阿仙奴，一戰成名，其後朗尼成為英格蘭的明日之星，加盟曼聯後贏盡大小錦標，戴上英格蘭國家隊的隊長臂章，即使朗尼轉戰美職聯依然有精彩的表現，如今一同重溫朗尼生涯的經典時刻。

年僅16歲為愛華頓在英超披甲，綠茵場打滾19年後，朗尼卸下球衣，執起教鞭，正式成為英冠打比郡的主帥，同時宣布掛靴，揭開足球生涯新一頁。

朗尼19年的球員生涯，由愛華頓時期已是萬眾矚目，加盟曼聯與C朗拿度齊領紅魔鬼闖上高峰，當年「曼市打吡」的倒掛依然叫人如痴如醉。朗尼在生涯後期轉戰美職聯，拚勁依舊，交出不少精彩的表現。

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朗尼日前決定專心執教打比郡，並結束19年的球員生涯。（資料圖片／Getty Images）

【回顧朗尼的球員生涯】

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16歲初登英超舞台一鳴驚人

朗尼16歲為母會愛華頓披甲，英超首個球季已經光芒四射，英超處子入球更是技驚四座。他於主場對阿仙奴一仗以後備身份入替，披甲僅10分鐘，禁區外推順一射，從阿仙奴門將施文的手頂直飛入網，協助球隊擊敗兵工廠，終止對方的跨季不敗走勢。

這個入球令「愛華頓金童」注定成為風頭躉。朗尼在2002/03球季攻入6球，當時他只是17歲的小伙子，翌季交出9個入球，成為英格蘭的新希望。這15個英超入球中，朗尼盡顯爆發力及力量，及後被費格遜帶往曼聯，2004年首度離開愛華頓。

【回憶那個在愛華頓初出道的朗尼】

+ 5 + 5 + 5

離開是為了回來，朗尼的「回來」一等就是13年，以自由身重返母會。回歸「拖肥糖」的首場英超賽事，朗尼即有進帳，葛迪遜公園球場一箭定江山擊敗史篤城。

朗尼在上半季狀態不俗，首循環攻入10個入球，當中包括在韋斯咸身上連中三元，其中一球中圈射空門，剛好在一眾對方守衛的頭頂飛過建功。

相隔13年，朗尼一記頭槌再度為愛華頓取得入球。（資料圖片／Getty Images）

轉投曼聯登高峰 成紅魔史上入球王

至於他在2004夏天轉投曼聯的那段日子，肯定是他的職業生涯高峰。效力「紅魔」13個年頭，累積攻入253個入球，超越卜比查爾頓及丹尼士羅（Denis Law）等名宿，榮升曼聯史上入球王。

253球中，183球來自英超，令不少「曼迷」印象深刻的莫過於2010/11球季的「曼市打吡」，朗尼在78分鐘施展倒掛金勾，皮球直飛入網，為曼聯奠定勝局，力挫同市宿敵，如今重溫入球依然令人回味無窮。

朗尼在曼市打吡戰中的驚天倒掛，成為一時佳話。（Getty Images）

朗尼甫加盟曼聯的球季，已經攻入11個聯賽入球，並繼續其招牌的勁射「士哥」，就如對紐卡素一仗，禁區外衝前頭不着地勁射，皮球直飛死角破網。除了具爆發力外，他的遠程笠射亦有保證，2013/14球季作客韋斯咸，朗尼眼見門將阿祖安站離龍門，隨即起腳笠射收死對方。

朗尼效力曼聯13個年頭，先與C朗拿度及泰維斯等球員領曼聯3度稱霸英超，在2008年同時贏得歐聯及世冠盃冠軍，大殺四方。當年曼聯08年歐聯奪冠陣容中，如今朗尼亦掛靴了，現役就只剩C朗一人。

C朗離隊後，朗尼與隊友再為曼聯添上兩個聯賽錦標，當費格遜退休後，曼聯踏入重建期，朗尼受傷患困擾，當年步大力雄的他不復見，球場上愈踢愈後，最終2017年離開紅魔鬼。

曼聯2008年歐聯冠軍正選陣容，如今只剩下C朗一人未掛靴。（資料圖片／Getty Images）

【朗尼與C朗的當年歲月】

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登陸美職聯熱血不減

朗尼及後僅為母會效力一年，毅然離開英格蘭，轉戰美職聯，加盟華盛頓聯隊（DC United）。美職聯與英超的水平相距甚遠，朗尼以32歲之齡技術依然鶴立雞群，短短20場賽事已交出12個入球及6個助攻。

朗尼轉戰美職聯後入球不斷。（路透社）

朗尼效力華盛頓聯隊的入球亦有招牌笠射，但最精彩的一球並非入球，而是助攻。

華盛頓聯隊對奧蘭多城完場前，全軍進攻，連門將亦棄關助攻，角球被對手解圍並即打反擊，朗尼不惜氣力狂奔回防，準繩飛鏟阻止對方快攻，取回控球權再交出一記妙絕的長傳，隊友頭槌建功，球隊順利絕殺對手，即使朗尼在美職聯，他的打不死精神依舊。

朗尼與葡萄牙的不解緣

2004年，朗尼首度代表英格蘭國家隊出戰歐洲國家盃，年僅18歲攻入4球，英軍殺入8強，面對葡萄牙，可惜朗尼該仗傷出，最終互射12碼不敵葡萄牙。

朗尼在2004年的歐國盃一鳴驚人。（Getty Images）

兩年後的德國世界盃，英格蘭在8強再鬥葡萄牙，朗尼下半場踩中卡維奴的重要位置，葡萄牙眾將圍着球證投訴，當年的曼聯隊友C朗向球證示意出示紅牌，及後一如C朗所願，朗尼被逐，最終英格蘭再一次互射12碼落敗出局。

2006年朗尼吞紅事件同你逐鏡重溫（按圖放大）

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朗尼在英格蘭國家隊攻入53個入球，亦是英軍史上入球最多的球員，並曾以隊長身份帶領英軍出戰大賽。縱然朗尼未能領國家隊奪得獎盃，地位依然昭然，國家隊在2018年特意再度徵召朗尼入伍，為自己15年的英軍生涯作結。

朗尼為英格蘭的最後一戰，一眾小師弟亦以勝仗歡送該名英格蘭史上入球王。（資料圖片）

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