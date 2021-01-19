【西甲】美斯西超盃打人罰停賽兩場　球迷狠批西足總偏袒巴塞球王

撰文： 李榮康 最後更新日期： 2021-01-19 23:33

巴塞隆拿球星美斯（Lionel Messi）於周日（17日）西班牙超級盃對畢爾包完場前出手打人，為巴塞隆拿出戰逾750場以來，首度被罰紅牌出場，球隊終以2：3輸波。 西班牙足總周二（19日）宣布美斯停賽兩場，即時引起不少球迷的不滿，認為賽會偏袒「巴塞球王」。

美斯出手打人已是加時最後階段，巴塞當時落後2：3，美斯於對手中場控球後分波到左路，本想入楔禁區卻被維拿利巴阻擋，爭位心切的美斯突然理智斷線，右手一揮狠狠將對手擊倒，球證走到場邊觀看VAR，認為美斯是惡意犯規，終向他出示紅牌。

美斯效力巴塞多年首次吞紅。（路透社）

這面是美斯為巴塞上陣逾750場，首次被球證罰紅牌離場，美斯打人一事亦成為了焦點。這名阿根廷球星被球迷揶揄：「美斯不只有黃金左腳，更有黃金右勾拳。」

美斯「黃金右勾拳」逐格睇：

西班牙足總的競賽委員會周二就美斯打人一事作出判決，罰美斯停賽兩場。西班牙傳媒《馬卡報》相信，美斯獲輕判主因是因為球證文沙路（Jesus Gil Manzano），於賽後報告提到事件發生時，未有明確指出美斯動作具有攻擊性，只是寫上：「120分鐘，10號球員美斯被逐理由如下：在比賽進行時用手大力擊倒對手。」

美斯效力巴塞首度被逐：

球迷：理應至少罰停10場

非美斯及非巴塞球迷得知後反應頗大，紛紛指責西班牙足妣偏袒美斯，要是其他球員發生同樣的事件不可能獲得輕判，「刑期至少4場起跳」。更有球迷說：「不愧是西甲金童，應該至少罰10場才對。」

球證賽後報告未有明確指出美斯行為有攻擊性，故西班牙足總只罰美斯停賽兩場。（網上圖片）

其他球迷都認為只有「巴塞球王」才會得到罰兩場的輕判，「美斯明顯得到賽會的保護」。如果巴塞於西班牙盃對哥尼亞贏波，美斯將會於西盃16強復出。若巴塞輸波，美斯復出會回到主場再鬥畢爾包。

重溫美斯「黃金右勾拳」：

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