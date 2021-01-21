【西班牙盃】皇馬爆大冷出局　施丹淡然面對下台傳聞：過兩日再算

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-01-21 13:50

近期歐洲球壇頻頻爆出大冷門，德甲班霸拜仁慕尼黑上周在德國盃不敵乙組球隊基爾，一星期後冷鋒轉向西班牙，西甲勁旅皇家馬德里在西班牙盃迎戰低兩班的艾高恩奴，領先一球大好形勢下竟被「丙組仔」完場前追平，更在加時下半場被攻入反勝一球，意外下馬。

西班牙盃32強，皇家馬德里作客西乙B的艾高恩奴（Alcoyano），該支在西班牙第3級別聯賽打滾多年的球隊，就算面對的只是半力出戰的「銀河艦隊」，依然強弱懸殊。

皇馬主帥施丹派出不少副選球員正選上陣，前線以馬里安奴﹑雲尼斯奧斯及華斯基斯攻堅。戰至上半場末段，馬些路左路一次傳中，皇馬中堅米列達奧力壓對手頭槌破網，皇馬44分鐘打開紀錄。

皇馬在換邊後增強攻力，希望盡快擴大比分，可惜連番攻勢皆被艾高恩奴的門將撲出，施丹及後換入賓施馬，可惜作用不大。

米列達奧（左）在上半場末段攻入開紀錄一球。（美聯社）

皇馬未能取得「保險球」，後防更要失守。艾恩高奴一次角球攻勢，皮球越過一眾球員直飛遠柱，桑貝斯（Jose Solbes）輕鬆射入空門，80分鐘追成1：1平手，需要進入加時決勝負。

艾高恩奴末段靠死球追成平手，將賽事帶入加時。（美聯社）

皇馬在加時先後換入阿辛斯奧﹑卻奧斯及夏薩特，希望盡早奠定勝局。戰至加時下半場，皇馬依然未能攻破對手大門，艾高恩奴的盧卡斯兩黃一紅被逐，對皇馬是個大好消息。然而「銀河艦隊」未能把握多打一人的優勢，久攻不下後防更守不住「丙組仔」的攻勢，卡沙路華搶點建功，艾高恩奴克服十人應戰的劣勢反勝皇馬，寫下球會史上最光輝一頁。

艾恩高奴一夜間成為巨人殺手，擊敗皇馬後感到難以置信，在球場上狂歡慶祝；相反，爆冷出局的皇馬眾將及主帥施丹當然「笑唔出」，眾人「頭耷耷」，身體語言盡顯失望。

加時十人應戰的艾恩高奴爆冷反勝，眾將開心到暈。（美聯社）

施丹：「我不感到丟臉」

人多打人少之下遭第3級別球隊反勝淘汰出局，皇馬確實「無面見人」，繼上周五（15日）在西班牙超級盃不敵畢爾包後，事隔6日後連西班牙盃同樣出局收場，不足一星期內連失兩冠，施丹的下台呼聲又升溫。

施丹無奈地直言，這就是足球，並承擔全數責任，「球員們在場上傾盡所有，而我是球隊的教練，我需要負起所有責任。面對一支丙組球隊，我們應該輕鬆取勝，可惜如今事與願違，我並不感到丟臉。」

被問及有否感到帥位有壓力時，施丹淡淡然地回應：「我現在十分冷靜，靜心留待未來數天有什麼事發生。」

施丹6日內連失兩冠，他淡然面對下台的傳聞。（美聯社）

皇馬上周在西班牙超級盃4強不敵畢爾包。（資料圖片／Getty Images）

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