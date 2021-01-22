【體壇性侵案】韓國金牌選手遭性侵逾3年禍延至今　教練重判入獄

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-01-23 18:26

韓國短道速滑選手，冬奧金牌得主沈錫希指控前教練趙載範，在青年選手時代30次性侵她，涉案時期長逾3年。趙錫範被裁定有罪，昨（21日）被重判監禁10年半。 沈錫希的代表律師庭外坦言判刑太輕，因為沈遭受侵犯多時，對她遺禍甚深，更要她出庭回憶慘痛經歷。

趙載範被裁定違反保護青少年免受性侵犯的法例，昨於水原地方法院聽取判刑。判辭指趙的行為嚴重，性侵沈錫希多於3年，直至2018年平昌冬奧之前才停止。

案件來龍去脈：

韓國冬奧金牌選手被教練性侵逾30次 庭上崩潰痛哭

沈錫希應法庭要求出庭作供，難忍傷痛，當場灑淚，（Getty Images）

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法庭指趙一再利用職權優勢，窺準沈不敢投訴自己在國家隊的教練，向沈暴力性侵，更沒有意圖獲取她原諒。據早前庭上證供，趙否認性侵，只承認在言語及肢體向沈施壓，以求她保持紀律。

趙錫範合共被判12年監禁，而報道指受害者不止沈錫希一人。（網上圖片）

法庭續指事件發生在沈錫希的青年時代，多番遭受性侵，留下巨大精神壓力，亦大為影響她在性別認同的發展。趙被判入獄10年半，他於2019年1月已因經常襲擊沈而被判入獄18個月，兩案判刑分期執行。

此外，他須接受200小時性罪犯治療，並不能從事有關小童、青年及殘疾人士的工作7年。控方求刑20年，判刑最終僅過半，沈的代表律師指判刑過輕，「不僅案件對社會的影響，還有沈受苦的時期，還有調查及上庭作供時回憶慘事」。

趙載範（韓聯社）

案情指趙先後30次侵犯沈，案發地點有7個地方，當中包括泰陵國家隊訓練中心、國家體育大學的冰場等。此外，她於2017年被趙載範用滑冰工具襲擊，額頭受傷流血，並自此患上創傷後壓力症（PTSD）和抑鬱症。

沈錫希是韓國國家代表，在2014年索契奧運及18年平昌奧運，有份奪得3000米接力金牌，此外在索契奧運個人項目奪得1金1銀。她在案件中先以視像方式作供，及後應法庭要求親自出庭，憶述事件時苦不堪言，透露到現在仍要覆診及服藥，「為什麼不承認呢？」