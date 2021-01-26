【西甲】巴塞隆拿今年隨時資不抵債　11億歐元驚人負債危在旦夕

撰文： 李榮康 最後更新日期： 2021-01-26 17:08

西班牙傳媒近日爆料，巴塞隆拿債務已達11.7億歐元，其中7.3億歐元為短期債務，今年必須還4.2億歐元避免資不抵債，面臨破產危機。

西班牙報章《世界報》近日爆料，指巴塞現時總欠債達11.73億歐元，7.3億歐元短期貸款當中的2.3億歐元為銀行貸款，需要於6月30日前還款，其中9000萬歐元來自美國投資銀行高盛（Goldman Sachs）。

【西甲】巴塞隆拿球員同意減薪 最富有球會如何陷入財困？

巴塞隆拿球員薪酬太高成為財困一大主因。（Getty Images）

攞命人工、一身街數殺死地上最強

報道又指，雖然球員已兩度減薪，但巴塞總薪酬仍達球會開支74%，高於西甲規定的70%，這支加泰隆尼亞球隊需要繼續「瘦身」避免被罰。值得留意的是，巴塞今季的薪酬上限由去乎6.7億歐元減至3.8億歐元，巴塞2019年羅致基沙文後，人工總額達5.62億歐元。

巴塞隆拿在歐洲球壇亦是「一身街數」，轉會條款令他們現時仍欠多支球隊達1.96億歐元，如欠利物浦（古天奴）4000萬歐元、阿積士（法蘭基迪莊）4800萬歐元，他們因收購基沙文，仍欠馬德里體育會500萬歐元優先購買權。

《世界報》指巴塞現時仍未取得轉會收入達5800歐元，但未有詳細列出來自什麼球會。

巴塞隆拿債台高築，面臨破產危機。（Getty Images）

巴塞隆拿高薪一族（周薪已計獎金）：

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巴塞隆拿收入減少亦成為了現時財困的一大主因，2019至2020年球季收入雖達8.55億歐元，但相對2018至19年球季的9.9億歐元，大跌14%，支出卻只是微跌2%，由9.73億歐元減至9.55億歐元。

據報巴塞今個財政年度預期收入會再下跌到8.28億歐元，支出減少至7.96億歐元。研究足球商業的Twitter用戶Swiss Ramble指出，如同其他球會一樣，巴塞亦成為新冠肺炎疫情的受害者，因閉門作賽，比賽收入大減，支出仍十分高，成為球會債台高築的主因。

巴塞隆拿現時會長圖斯基斯指球會應於上個夏天賣走美斯。（Getty Images）

巴塞雖然不會消失，但財困勢令球會步入衰退。（Getty Images）

巴塞會長：1月無法支薪

《La Vangaurdia》早前曾指出，巴塞隆拿今年必須償還4.2億歐元，不然會面臨資不抵債。巴塞會長圖斯基斯（Carlos Tusquets）去年12月曾表示，球會1月無力支付球員原本的薪酬，「以財政角度而言，夏季轉會應該賣走美斯」。

圖斯基斯指，供B隊、女足及青年軍A隊使用的告魯夫球場十分殘舊，「在會長選舉前必須翻新」，可見球會節源有限，只能從球員薪酬入手，但再減仍難以扭轉目前困境。

萬一今年未能還債，巴塞極有可能面臨破產，雖然不等於巴塞隆拿會消失於地球上，但他們有可能要變賣球員抵債，亦有機會面臨西班牙足總處分，最壞情況是降班，「地上最強」將走入衰退期。

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