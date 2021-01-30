【澳網】政府准全程開門39萬人次可入場　封城令奏效疫情受控

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-01-30 12:34

新冠肺炎未有解決方法，暫時只能想辦法並存，盡量維持生活。 四大滿貫之一澳洲網球公開賽將於下月舉行，賽會獲當地政府開綠燈，容許觀眾入場，每日最多容許3萬人入場觀賽。

澳網將於下月8日至21日在墨爾本舉行，所在地維多利亞州政府今日宣布，當地衛生部門已制訂澳網的防疫措施，容許觀眾入場觀戰。首8天賽事讓最多3萬人入場，名額均分為日場及夜場。賽事8強起，入場名額縮減至每日2.5萬人。

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澳網今年繼續有觀眾，每日最多3萬人入場。（Getty Images）

當地體育部長表示，措施讓最多39萬人次入場打氣，讓本年澳網保持絕佳氣氛，「與過去的澳網無大分別。雖然與近年的澳網不一樣，但將是最近一段日子，讓觀眾入場而最可觀的國際賽事」。

美國女網球手堅寧今天到場練習。（Getty Images）

去年澳網在環球疫情衝上高峰前舉行，有超過81.2萬人入場。今年各球手、教練、職員等早前已抵達澳洲並隔離，但兩架包機上有人在抵埗後確診，令同機人士需要隔離。衛冕冠軍祖高域（Novak Djokovic）曾要求改善球手待遇等，惹來批評。大部分人士已完成14天隔離，開始練習。

72球手被迫隔離 祖高域提出六大訴求 州長斷言拒絕

男單一哥祖高要求改善待遇，被當地政府斷言拒絕。（Getty Images）

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澳洲於去年夏天疫情高峰時頒布封城令，歷時長達數個月，才逐步放寬。當地政府預見疫情有危機，便立即命令短暫封城。按疫情數據，澳洲防疫可算相當成功，至今確診2.88萬宗，去年9月初起每天新增個案保持雙位數，過去7天全國新增個案，只有1天出現11宗，其餘日子均為單位數。

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