【英超】阿朗素受易帥帶挈重生走出雪櫃　回歸賽場以表現說話

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-01 17:06

一朝天子一朝臣，車路士林柏特「落鑊」，杜慈走馬上任，順道帶摯一眾被林柏特雪藏的球員走出「雪櫃」，其中自去年9月底被棄用的馬高斯阿朗素獲重生，今仗再任正選，這名西班牙左閘以表現報答杜慈的信任，回歸即轟世界波奠勝，不知林柏特看見這一幕有何感覺？

車路士名宿林柏特由「現任」變成「前度」，成為今季英超第2名被炒的領隊，並由杜慈走馬上任。杜慈上任首戰收起一眾林柏特「愛將」，美臣蒙特及譚美阿巴謙等年青球員先列後備，而林柏特任內雪藏的球員則再被重用，例如馬高斯阿朗素﹑魯迪格及高華錫等。

車路士今仗主場對般尼，杜慈更換前線3人，以迪姆華拿﹑美臣蒙特及譚美阿巴謙攻堅，而久疏戰陣的馬高斯阿朗素驚喜復任正選，對上一次登場已是去年9月底對西布朗的聯賽。

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馬高斯阿朗素相隔4個月後，再度在英超賽場登場。（路透社）

英超第22輪直播賽程（按圖放大）：

季初戰畢西布朗一仗，不少江湖傳聞盛傳阿朗素被林柏特趕上隊巴，隨「林伯」離開「車仔」，「車匙」落在杜慈手上，他決定解放隊巴上的阿朗素，如今相隔127日重返綠茵場。

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馬高斯阿朗素在季初戰畢西布朗後，林柏特隨即將他鎖入「雪櫃」。（資料圖片／Getty Images）

久疏戰陣，阿朗素照樣踢足全場，更在完場前轟入世界波，接應普列錫的傳送，小禁區內控定再窩利抽射掛網建功，為車路士奠定勝局，以場上表現回報杜慈的信任。阿朗素入球慶祝時拿起球衣上的會徽，向世人展示他依然是車路士球員，像是向林柏特投訴「唔係我唔得，而係你唔用我」。

馬高斯阿朗素自2016年加入英超，今個入球已是幾年來的第21個聯賽入球，這5年間沒有一名後防球員英超入球比他多，實在是一名「得分後衛」。這個入球，對阿朗素﹑對車路士及對杜慈同樣別具意義，事關今場勝仗是杜慈上任的首勝。

一日「藍戰士」，一世「藍戰士」，阿朗素建功後一直拿着車路士會徽。（Getty Images）

車路士去年夏天在轉會市場一擲千金，左閘芝維爾亦是今季新兵，半季以來已成為球隊主力之一，阿朗素的位置被受壓力，變相亦成「坐冷板」的原因之一。

回歸賽場，現年30歲的馬高斯阿朗素賽後受訪時，從臉上露出其喜悅之情，更直言公道自在人心，以場上的表現來說話，「即使離開賽場一段時間，我在這段時間繼續努力訓練，為再度落場作好準備。縱然外界有不少不同聲音，但我習慣靜靜地努力，在場上以表現證明一切，希望未來還有更多的機會。」

阿朗素完場前窩利抽射轟入世界波，助車路士奠定勝局。（Getty Images）

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