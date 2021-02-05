【歐聯】紅軍禁入德國反得益　萊比錫急求中立場免「蝕入肉」

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-02-05 12:23

歐聯淘汰賽香港時間本月17日凌晨展開，去季4強分子RB萊比錫主場對利物浦，何處作賽仍未有定案。 「敵不動，我不動」，萊比錫卻因為疫症橫行，有可能「敵不動，我被迫動」。利物浦被禁止入境德國，變相令萊比錫主場的首回合無法舉行。應對方案之一，是萊比錫飛赴英倫，在晏菲路「主場」對紅軍。

英國早前出現新冠肺炎病毒變種株，傳播力大幅提升，全球多個國家立即限制來自英國的航班與旅客。德國政府上周六頒令暫停英國等高危國家的往來航班，利物浦因而未能入境。萊比錫曾向德國政府申請特事特辦，但德新社（Deutsche Presse-Agentur）報道內政部以「職業運動無特別處理」為由而拒絕。

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萊比錫未獲「自己友」通融，歐聯首回合失去主場優勢。（Getty Images）

萊比錫收到通知，指其情况未達到特別情况，不會特事特辦。已知主場之利化為無形，卻要用盡方法避免「蝕入肉」。歐聯規定主隊有責任安排中立場事宜，萊比錫必須在周一前向歐洲足協提出方案，否則判輸0：3。

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利物浦近况一般，旅行限制或許幫他們一把。（Getty Images）

由於英國准許德國護照持有人及居民入境，代表萊比錫其中一個方案，是前赴利物浦，上演首回合。德國《圖片報》指萊比錫可嘗試說服利物浦主客對調，改為首回合由利物浦踢主場，萊比錫則在主場踢次回合，但利物浦不願這樣做。故此，為免主場變作客，萊比錫正設法要求在中立場舉行，球隊管理層表示正在四出尋求協調辦法。

萊比錫本季主場戰績出色，暫時聯賽加盃賽，只和及負各1場。（Getty Images）

無論如何，利物浦不用造訪萊比錫主場，少了一層難關。萊比錫今季主場優勢相當強勁，德甲與歐聯主場賽事，只曾打和及落敗各1場。當中歐聯分組賽主場3：2擊敗英超球隊曼聯，奪得出線權。

英超第22輪戰果（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

英超第23輪直播賽程（按圖放大）：