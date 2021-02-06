【英超】車路士舊將話當年　摩連奴喜見訓練場爭執　一句化干戈

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-02-06 14:29

近來飽受熱刺球迷抨擊的主帥摩連奴，輝煌歲月當然包括在車路士的第一段任期。當年貴為炙手可熱的少帥，管理球星如雲的更衣室，自有一套辦法。 車路士舊將薛維爾談及當年在車路士的短暫日子，訓練場上競爭不下於比賽場。他目擊主力射手杜奧巴曾經向隊友「動殺機」，結果摩連奴一句「搞掂」。

摩連奴在2004年帶領波圖奪得歐聯，平地一聲雷，隨即過檔車路士，首兩季已經奪得英超錦標。他在07年力主簽入在雷丁表現出色的薛維爾（Steve Sidwell），但薛維爾在車路士未能爭取主力位置，僅1季便轉會。

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薛維爾（右二）在車路士的日子並不如意，而且短暫。（Getty Images）

薛維爾說起在車路士訓練的日子，隊中粒粒皆星，相當激烈，「泰利、林柏特、艾辛、杜奧巴、波歷克……大家都去到盡，我記得艾辛試過窮追舒夫真高」。他稱杜奧巴甚至「目露凶光」，有一次訓練，時隊中的以色列後衛賓希姆（Tal Ben Haim）攔截倒地。他起來時大動肝火，高呼「我想殺咗佢」。

杜奧巴兇神惡煞，如此樣貌表示要「殺咗你」，如何是好？（影片截圖）

摩連奴如何對待野獸般的杜奧巴？薛維爾說摩連奴對球員「發火」喜聞樂見，同時輕輕一句為賓希姆解除殺機。他說：「我星期六要出佢。下個禮拜先！」

賓希姆（右）在車路士亦只有一季，曾經面對杜奧巴的「死亡警告」。（Getty Images）

成功的主帥自有一套治軍辦法。摩連奴一向正面看待球員爭論，例如熱刺紀錄片《All or Nothing: Tottenham Hotspur》中，孫興慜與洛里斯爭拗後，強調這是球員「有火」的片段，表現決心。薛維爾回憶昔日的摩帥，形容他那時鼓勵球員間競爭，成績亦有目共睹，「佢𠲖家教熱刺，同嗰陣完全唔同」。

摩連奴第一次來到英超執教，有杜奧巴等球星壓陣，神采飛揚。（Getty Images）

今天的摩連奴，風采如何，自行判斷。（Getty Images）

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