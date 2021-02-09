【英超】普巴有態偏撞正受傷料唞數周　曼聯歐霸鬥皇蘇或移師都靈

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-09 10:18

曼聯中場大將普巴愈戰愈勇，更當選為曼聯1月最佳球員。普巴踢起時，卻是受傷之時，戰畢愛華頓一仗後，因為大腿受傷預料養傷數星期，對紅魔中場線甚有影響。 歐洲賽淘汰賽階段下周重燃戰火，普巴勢缺陣對皇家蘇斯達的歐霸盃32強，而這場作客賽事或移師意大利舉行。

曼聯的法國中場普巴（Paul Pogba）在主帥蘇斯克查的麾下漸入佳境，重獲正選外，在球隊的貢獻愈來愈多，例如對般尼及富咸攻入奠勝一球，近期的出色表現使他當選為曼聯1月最佳球員。

普巴入波曼聯必勝 主帥名宿齊歡唱：攻守兼顧貢獻良多

普巴近期表現出色，獲選為曼聯1月最佳球員。（曼聯Twitter截圖）

普巴今季有貢獻的聯賽賽事：

普巴「生性」，「曼迷」倍感安慰，可是「啱啱撞着剛剛」，這名法國中場有態的時候，卻遇上傷患，曼聯透過官方網站公布普巴受傷的消息。普巴在周末對愛華頓的一仗中，僅戰39分鐘便退下火線，經過詳細的檢查後，他的大腿肌肉傷勢不輕，預料需要休息數星期。

普巴周末對愛華頓一仗，在上半場後段因傷退下火線。（Getty Images）

普巴如今養傷，勢將錯過近期數場重要賽事，當中包括今晚（9日）深夜對韋斯咸的足總盃第5圈﹑歐霸盃32強對皇家蘇斯達及聯賽硬撼車路士等。蘇斯克查表示普巴在拾回狀態時傷出，實屬不幸，並希望他盡早健康地回歸賽場。

曼聯今季作客保持不敗：

+ 5 + 5 + 5

普巴大有可能在下周的歐霸盃淘汰賽中缺陣，而曼聯作客皇家蘇斯達一仗或許未必在西班牙境內舉行。早前因為英國出現新冠變種病毒，歐洲各國對英國實施入境禁令，嚴禁班機從英國入境，其中西班牙亦是禁英國班機的國家。

西班牙政府未有就今仗而網開一面，曼聯對皇蘇的賽事受到影響，皇蘇方面需要尋找場地作賽，祖雲達斯的主場有望成為中立場，上演這一場歐霸盃賽事。

西班牙禁曼聯入境，歐霸32強對皇蘇一仗可能移師意大利。（Getty Images）

英超第24輪直播賽程（按圖放大）：

曼聯不是首支球隊受入境禁令影響，利物浦對RB萊比錫的歐聯16強，早前因為相同問題，而移師在匈牙利布達佩斯上演首回合賽事，而曼城作客慕遜加柏的一仗，將同樣在布達佩斯舉行。

紅軍禁入德國反得益 萊比錫急求中立場免「蝕入肉」

英超第23輪戰果（按圖放大）：