東京奧運｜森喜朗惹全世界狙擊決辭職　謝罪記者會再失言眾怒難平

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-02-11 13:05

日本東京奧運組委會長森喜朗早前公開發表歧視女性言論，引起軒然大波。「失言王」的謝罪記者會表明不會辭職，但會上言論與態度被認定差劣，講多錯多，甚至國際奧委會亦出言批評。 日媒《每日新聞》報道，眾怒難平下，森喜朗決定辭職，已向身邊人傳達意願，明天將在東奧組委緊急會議交代事件。

森喜朗據報今天（11日）已向多名相關人士表明辭職意向，而東奧組委明午（12日）召開緊急會議，正式交代意向。

森喜朗於本月3日日本奧委會會議上討論女性加入理事會的原則時，直言女性會令會議時間延長，被指性別歧視，廣受批評。4個在野黨近日統一口徑向首相菅義偉施壓，要求森喜朗辭職。

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森喜朗的謝罪記者會，外界影響帶來反效果。（Getty Images）

森喜朗在翌日召開記者會，認同言論有違奧運精神，願意收回言論。他堅持無意歧視女性，但認為讓女性加入理事會，須設相關限制，甚至反斥記者不斷追問「想聽到可笑的答案吧」。至於被問及會否辭職，他表明不會。

森喜朗失言前科多不勝數，今回節外生枝。（Getty Images）

森喜朗的謝罪記者會，外界評價為非但沒有撲火，反火上加油。言論惹來全世界關注，而國際奧委會起初表示森喜朗道歉，應可完結事件，但前天再次發明，譴責其言論「完全不當，有違國際奧委會承諾及改革目標」。

森喜朗表明辭職意向，將正式向東奧組委交代。（Getty Images）

森喜朗於2014年1月正式擔任東京奧運組委會長，見證東奧「臨門一腳」延期。曾經表示「不戴口罩全力前進辦東奧」的他，以辭職承擔責任，但已影響東奧舉行。

森喜朗失言之後，已有至少440名義工退出，主辦單位收到至少5500宗投訴。網絡世界要求政府及奧組委懲罰森喜朗。消息指，日本足協前會長川淵三郎將接任奧組委會長一職。

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