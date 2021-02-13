東京奧運強力魔咒？　申奧四巨頭「無一善終」　森喜朗得罪全世界

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-02-13 16:30

日本東京曾3次成功申辦奧運，均因遇上「災難性」的棘手問題而出現阻滯，包括原於2020年上演的東京奧運，因肺炎疫情而史無前例地延期一年。 慘中「奧運魔咒」，連曾參與申辦應屆奧運的4名主要人物，包括前首相安倍晉三、前東京都知事猪瀨直樹、前東奧組委會長竹田恒和、以及近日捲入性別歧視風波的森喜朗，均在奧運舉辦前狼狽退場。

東奧組委主席森喜朗今月初於日本奧委會會議失言，指若在理事會增加女性人數，將令會議花上更多時間，言論被指歧視女性，遭到國內外各界炮轟，83歲的森喜朗正式引咎辭任。

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點名前足協主席接任 惹續留勢力嫌疑

森喜朗曾提出由日本足球協會前主席川淵三郎接任。據日媒報道，川淵曾到森喜朗家中會談，一度向媒體表示有意接任；惟由森喜朗指定接任者，似乎森喜朗想將其影響力續留奧組委，川淵在多方壓力下表態無意接棒。

有指不少官員都屬意由女性接任主席一職，現年56歲的奧運大臣橋本聖子呼聲最高。

日本足球協會前主席川淵三郎（左）在多方壓力下，表示無意接捧主席之位。（GettyImages）

安倍晉三離逃魔咒辭任

森喜朗是2013年9月有份申辦奧運的官員之一，並自2014年1月起成為東奧組委主席，他步其餘當年參與申奧成員後塵惹上麻煩。

最廣為人知的是積極以舉辦東奧復興日本的前首相安倍晉三，東奧是他振興日本的藍圖中重要一環，從申辦、宣傳到籌備都積極參與。2013年9月，他隨日本奧委會親赴阿根廷，在最終申辦介紹上親自演說，當晚日本獲得主辦權，他更在上屆里約奧運閉幕式上粉墨登場，化身電玩人物「Super Mario」驚喜演出。

然而，他的奧運夢毀於一場改變世界的疫症，去年3月親口宣布奧運延期一年，同年8月，他因健康惡化而決定辭任。

安倍晉三（左起）、竹田恒和與猪瀨直樹先後「出事」，在申奧輝煌中隕落。（GettyImages）

兩成員涉貪污辭職

難逃「奧運魔咒」的還有前東京都知事猪瀬直樹，他因涉嫌接受醫療集團5000萬日元賄款。出於「為不使日本在世界上蒙羞」的考慮，敦促豬瀨辭職的言論在執政黨內迅速擴散，最終豬瀨在2013年12月、僅就職一年後宣布辭職。

前東奧組委會長竹田恒和則在2019年被法國警方以涉嫌貪污而起訴，他被懷疑以行賄手段向非洲買票，以贏得2020年東京奧運主辦權。雖然他否認指控，但仍在同年辭任會長一職。

4名申奧主力都逃不過東京奧運「厄運」，先後在東奧成功舉行前狼狽退場。

東京奧運「魔咒」力量之大，申奧主力先後惹上麻煩。（GettyImages）

香港隊至今已獲得30個東京奧運資格、及17個殘奧資格（按圖放大）：