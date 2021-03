【蘇超】格拉斯哥流浪破宿敵美夢　相隔10年再封王兼攞景贈慶

撰文: 趙子晉 最後更新日期: 2021-03-08 16:05

格拉斯哥流浪早前3球輕取聖美倫,聯賽錦標已十拿九穩,一旦死敵些路迪今輪有何「冬瓜豆腐」更可提早封王。些路迪周日(7日)只能賽和登地聯,流浪相隔10年再度高舉聯賽獎盃。 謝拉特帶領的格拉斯哥流浪,打破宿敵多年的壟斷,一吐烏氣,球迷興奮不已,更有球迷以飛機拉起橫額,在登場聯的球場上空飛過,向宿敵「贈慶」。

利物浦「神奇隊長」﹑現任格拉斯哥流浪主帥的謝拉特,早前領軍鬥利雲斯頓時,在半場時滿腔怒火向球證爆發,結果換來兩黃一紅被逐。流浪今季在蘇超聯保持不敗,早已在榜首「放紙鳶」領先次席兼宿敵些路迪18分,只剩下最後7輪,今輪聯賽隨時成為「Endgame」,打破些路迪的十連冠美夢只是時間問題。

格拉斯哥流浪周六(6日)以3球輕取聖美倫(St. Mirren),距離聯賽錦標只是一步之遙,些路迪必須要在今輪擊敗登地聯,才可以保住些微的爭標希望,可惜自己「唔爭氣」,些路迪作客與登地聯互交白卷,提早投降,衛冕夢碎,流浪以20分領先,提早6輪聯賽封王,一搔10年之癢。

愛隊捧盃,瘋狂慶祝是常識吧!即使蘇格蘭當地依然有社交距離措施,流浪球迷一於少理,成千上萬的擁躉齊齊走上街頭「發洩發洩你苦悶」,將壓抑多年的情緒在街頭宣洩出來。

愛隊捧盃,情難自禁,就像上年奪英超的利物浦,即使當局已多次呼籲球迷們不要在街上慶祝,但依然有不少「利迷」在晏菲路外狂歡。當蘇格蘭首席大臣施雅晴(Nicola Sturgeon)收到球迷們狂歡的一幕,既替流浪高興,同時不禁擔心,在Twitter發文直言經歷一年的抗疫後,不希望現時將早前一切努力付諸東流,並稱球迷出外慶祝的行為,是對整個國家不公平,奉勸球迷們回家。

重奪聯賽錦標意義重大,更要從宿敵手上取回,「贏返啖氣」,慶祝又豈止如此,流浪有球迷訂了一架飛機,安排在登地聯對些路迪一仗上空飛過,並拉起一幅橫額「睇唔睇到呀?#55次聯賽冠軍」(Can you see us now?! #55Titles),今朝有酒今朝醉,未知些路迪眾將是否因而受影響。

格流球迷以橫額通知宿敵,他們即將奪冠的消息。

