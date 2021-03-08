【蘇超】格拉斯哥流浪破宿敵美夢　相隔10年再封王兼攞景贈慶

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-08 16:05

格拉斯哥流浪早前3球輕取聖美倫，聯賽錦標已十拿九穩，一旦死敵些路迪今輪有何「冬瓜豆腐」更可提早封王。些路迪周日（7日）只能賽和登地聯，流浪相隔10年再度高舉聯賽獎盃。 謝拉特帶領的格拉斯哥流浪，打破宿敵多年的壟斷，一吐烏氣，球迷興奮不已，更有球迷以飛機拉起橫額，在登場聯的球場上空飛過，向宿敵「贈慶」。

利物浦「神奇隊長」﹑現任格拉斯哥流浪主帥的謝拉特，早前領軍鬥利雲斯頓時，在半場時滿腔怒火向球證爆發，結果換來兩黃一紅被逐。流浪今季在蘇超聯保持不敗，早已在榜首「放紙鳶」領先次席兼宿敵些路迪18分，只剩下最後7輪，今輪聯賽隨時成為「Endgame」，打破些路迪的十連冠美夢只是時間問題。

【重溫：謝拉特上仗紅牌被逐】（按圖放大）

格拉斯哥流浪周六（6日）以3球輕取聖美倫（St. Mirren），距離聯賽錦標只是一步之遙，些路迪必須要在今輪擊敗登地聯，才可以保住些微的爭標希望，可惜自己「唔爭氣」，些路迪作客與登地聯互交白卷，提早投降，衛冕夢碎，流浪以20分領先，提早6輪聯賽封王，一搔10年之癢。

格拉斯哥流浪封王在即 領隊謝拉特預先瘋狂慶祝

謝拉特當領隊照做紅牌阿姑 或錯過流浪時隔10年再封王一刻

愛隊捧盃，瘋狂慶祝是常識吧！即使蘇格蘭當地依然有社交距離措施，流浪球迷一於少理，成千上萬的擁躉齊齊走上街頭「發洩發洩你苦悶」，將壓抑多年的情緒在街頭宣洩出來。

愛隊捧盃，情難自禁，就像上年奪英超的利物浦，即使當局已多次呼籲球迷們不要在街上慶祝，但依然有不少「利迷」在晏菲路外狂歡。當蘇格蘭首席大臣施雅晴（Nicola Sturgeon）收到球迷們狂歡的一幕，既替流浪高興，同時不禁擔心，在Twitter發文直言經歷一年的抗疫後，不希望現時將早前一切努力付諸東流，並稱球迷出外慶祝的行為，是對整個國家不公平，奉勸球迷們回家。

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重奪聯賽錦標意義重大，更要從宿敵手上取回，「贏返啖氣」，慶祝又豈止如此，流浪有球迷訂了一架飛機，安排在登地聯對些路迪一仗上空飛過，並拉起一幅橫額「睇唔睇到呀？#55次聯賽冠軍」（Can you see us now?! #55Titles），今朝有酒今朝醉，未知些路迪眾將是否因而受影響。

格流球迷以橫額通知宿敵，他們即將奪冠的消息。（Getty Images）

【流浪「最重要的3分」】（按圖放大）

【謝拉特更衣室瘋狂慶祝三步曲】（按圖放大）

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【格拉斯哥流浪球迷未奪冠先慶祝】 （按圖放大）