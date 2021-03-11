311地震十周年｜「令和怪物」明首度登板　海嘯災民與棒球的覊絆

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-03-11 19:06

災區修復加建，迎接復興一天。災民走出傷痛，懷着傷痕，走過漫漫人生路。今天是日本東北大地震發生10周年，復興之路仍然遙遙。 可以失望，不可以喪失希望。災區小男孩目擊海嘯襲來，小小年紀經歷家破人亡。10年過去，他成為全日本矚目的棒球界「令和怪物」，明天在日職棒正式上陣，實踐父親一句話。

2011年3月11日中午過後，東北地區對出太平洋海底發生黎克特制9級大地震。地動山搖，惡浪直衝東北地區海岸。

9歲的佐佐木朗希在岩手縣陸前高田市高田小學讀3年級，已是一名棒球少年，及時走到高位避過一劫。

2011年3月11日，東北地區外海地震，釀成日本史上最嚴重天災。（Getty Images）

大海嘯中的小學生 一夕家破人亡

大地搖動，小命得保並非必然。陸前高田在海嘯中全毀，2.4萬人的小鎮裏1750人喪生，包括佐佐木的父親及祖父母。佐佐木跟母親及兩名兄弟逃過一劫，但家園變廢墟，只能帶着思念遷移，重新出發。

佐佐木家4人曾經暫住在老人院，後來遷到母親的家鄉、另一重災區大船渡市生活。他入讀大船渡第一中學，隨着災區重建而成長，漸漸在學界棒球累積名氣，14、15歲投球時速可達141公里，公認為日本棒球的希望之星。

佐佐木經歷災難，靠棒球療傷，圖為6年級時參加地區聯賽。（Instagram）

災區的希望之星 為家鄉放棄全國邀約

體育在滿目瘡痍的東北地區，寄託復興希望。災後兩年，創團9年的東北樂天金鷹勇奪職棒日本一，J-League中游分子仙台維加泰首次亮相亞冠盃。佐佐木朗希的故事，在「熱血最強」的甲子園世界，自然大書特書。他與災區有情，在2017年升讀高中時拒絕全國各支名門私校邀請，只因「希望在當地學校進軍甲子園」，進入公立大船渡高校。他在高校最後一年幾乎圓願，2019年夏天領軍打入岩手縣大會決賽，惟學校教練愛才，決賽沒有派遣上陣下落敗。

沒有甲子園又如何，佐佐木朗希在高校年代的球速已進步至「160」，在改朝換代的那年夏天被日本媒體譽為「令和之怪物」，在職棒選秀會順理成為首輪指名球員，最終加盟千葉羅德海洋。

佐佐木朗希為了帶領家鄉球隊打入甲子園，毅然拒絕國內各大強豪校邀請。（Instagram）

出道在即 棒球帶來的勇氣

球隊沒有操之過急，讓佐佐木慢慢適應職業棒球，加盟後專注鍛煉體格。1年多之後，他將於明天季前賽對中日龍，首次上陣。

時隔10年，佐佐木朗希對3.11難以忘懷，「每年都覺得是特別一天」，而艱苦的成長路上，美好時光都在棒球上，「打棒球時最快樂，像夢境一樣，環境多壞也會努力。仰慕的田中選手，一直給我很多勇氣」。2013年，田中將大在金鷲奪冠球季，登板27次，24次獲勝投且未嘗敗投，創下紀錄。

佐佐木希明天首次為羅德登板，備受矚目。（Instagram）

迎接職棒生涯新一頁，佐佐木朗希坦言稍覺緊張，但希望自己的一小步，可以報答10年來支持自己的所有人，「如今成為職棒選手，希望反過來給大家勇氣與希望」。同時，明天一戰，亦回應童年時父親給他的一句話。

年幼的佐佐木朗希，跟父親功太打棒球。功太接過朗希的投球，不時讚賞朗希：「朗希好厲害，將來會成為職棒選手。」

佐佐木朗希不僅是職棒選手，亦是日本青年軍代表投手。（instagram）

【陸前高田經歷311之後】（按圖放大）

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