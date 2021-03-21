【英足總盃】曼城四冠王「叫糊」　尾段連入兩球挫愛華頓入四強　

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-03-21 11:05

曼城主帥哥迪奧拿賽前否認球隊今季能連奪史無前例的歐聯、英超、英足總盃和聯賽盃四冠，足總盃八強作客愛華頓他們的確受到考驗，不過尾段一放主將奇雲迪布尼落場，立即連入兩球，晉身四強之餘，亦取得近26場比賽第25場勝仗。 藍月亮接近完美的戰績邁向「四冠王」之路，賽後哥帥如何應對？

安察洛堤領軍的愛華頓，不是一支容易應付的對手，哥迪奧拿基本上以強陣應戰，只將大將奇雲迪布尼和近況勇銳的馬列斯先列後備。即使控球方面佔盡優勢，戰至84分鐘依然未找到對手缺口，加時看似無可避免，賽事即將陷入未知的結局。

哥迪奧拿當然不想讓這個局面出現，他在64和80分鐘先後換入馬列斯和奇雲迪布尼。後者換入僅4分鐘，立即改變僵局。

後備上陣的曼城大將迪布尼，一出現即摧毀愛華頓防線。（Getty Images）

迪布尼一出 即改變戰局

迪布尼接應隊友傳球後中路引球推進，他在禁區頂與對手碰撞後倒地，皮球剛好落在隊友拿樸迪腳下並順勢起腳射門，皮球中楣彈出，根度簡衝前插水式頂入，曼城終於打開紀錄。

90分鐘迪布尼接應洛迪卡斯簡迪妙傳，推順入禁區後輕鬆射入，為藍月亮奠定2：0勝局及取得四強入場券。今仗亦是曼城在所有賽事近26戰第25場勝仗。

哥迪奧拿：「球隊最偉大成就之一」

「當你4個月內贏得很多比賽，便能夠適應和調節，那是最為困難、也是我感到最高興的地方」，哥迪奧拿賽後稱，「每一場比賽也要作好心理準備，由11月到3月是英格蘭足球最艱難的一段時間，我們的成就實在是了不起，真是妙不可言，也是我們一起達到的最偉大成就之一。」

他沒有提及「四冠王」，然而英超聯賽只餘下8輪、領先次席曼聯14分之多，基本上已完全在曼城掌握之中；聯賽盃已晉身決賽，對手是近況甚頹的熱刺；如今足總盃也置身四強，哥帥再次領軍成為英格蘭本土「三冠王」似乎只是時間問題。

「過四關」難度最大的是歐聯，曼城的八強對手為多蒙特，就算能再下一城，四強對手是上屆冠軍拜仁與亞軍巴黎聖日耳門的勝方，哥迪奧拿想取得離開巴塞後首個歐聯冠軍，難度相當之高。

英足總盃八強精華：愛華頓0：2曼城