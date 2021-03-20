【英足總盃】修咸頓盃賽醒神　兩食詐糊照3球淨勝般尼茅夫闖4強

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-20 23:08

英格蘭足總盃8強，由狀態一般的修咸頓打頭陣，作客迎戰英冠的般尼茅夫，今仗擔正攻堅的箭頭列特文，個人獨力炮製3個入球，今仗梅開二度兼交出一個助攻，領「聖人」3球淨勝般尼茅夫。

修咸頓早前擊敗狼隊晉級英格蘭足總盃最後8強，與英冠的般尼茅夫爭奪4強席位，「聖人」尖刀丹尼艾格斯（Danny Ings）繼續養傷，前線由查阿當斯及列特文攻堅。

修咸頓今仗與VAR特別有緣，上前助攻的獲加彼德斯開賽早段接應禾特普斯的長傳再右路傳中，引致般尼茅夫的守衛「擺烏龍」，惜彼德斯傳中前些微越位，入球無效。「食詐糊」的修咸頓戰至上半場中後段終打開紀錄，迪贊尼普接應列特文的傳送，面對門將熨射遠柱破網，37分鐘領先1：0。

列特文今仗獨力炮製3個入球，領修咸頓晉級4強。（路透社）

上半場補時階段，修咸頓一次反擊機會，列特文帶入禁區，擺脫對方守衛再射遠柱建功，完半場前擴大領先優勢。

查阿當斯下半場建功，可惜越位在先再「食詐糊」。（路透社）

修咸頓換邊後再有反擊機會，查阿當斯禁區頂勁射破網，VAR再度介入，發現在越位位置的阿當斯背部與皮球有接觸，修咸頓再度被VAR吹走入球。「聖人」再「食詐糊」，及後即有機會再建一功，般茅後防失誤，將控球權雙手奉送修咸頓，岩士唐撞射中柱彈出，列特文「波追人」，皮球落在面前補射入網，59分鐘梅開二度，結果「聖人」以3球淨勝般尼茅夫，繼2017/18球季後再度躋身4強。

即使修咸頓兩度「食詐糊」，依然以3球淨勝般尼茅夫晉級。（路透社）

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