全運會2025｜1959年首辦　逾30省市區派隊參賽　不設獎牌榜

第十五屆全國運動會（全運會）將於今年11月9至21日在廣東、香港及澳門舉行，市民可親睹香港運動員在主場出戰，成為香港今年焦點體壇盛事。

過往全運會未嘗在香港舉行，本文為讀者介紹全運會的背景及基本資訊。



全運會的全名是「中華人民共和國運動會」，由國家體育總局主辦，是國家水平最高、規模最大的全國性大型綜合運動會。首屆全運會在1959年於北京舉行，第二、第三屆均在北京上演，第四至九屆則由北京、上海及廣東省輪流舉辦，到2000年，國務院取消全運會由此三地輪流舉辦的限制，允許其他省、自治區及直豁市申請主辦。

第十五屆全運會去年在廣州舉行倒數一周年啟動儀式及發布主題口號。（新華社）

今屆全運會是第十五屆，因此又稱「十五運會」，將會在11月9至21日在廣東、香港及澳門舉行。參賽單位主要是省（區、市）及自治區代表團，上屆共有37個單位、逾12000人參賽，當中香港派出171人參加，而上屆最大的單位是廣東省，共1100人參加，有多名體壇名將包括蘇炳添、全紅嬋等；今屆開始亦支持學校組隊參賽。

另外，為了杜絕「金牌至上」的「扭曲政績觀」，由2017年天津全運開始，全運會就不再公布各省市的金牌榜及獎牌榜，只公布比賽成績。

全運會：香港單車隊回港，李思穎展示獎牌。（羅君豪攝）

今屆全運會開幕式將會在11月9日在廣州上演，閉幕式則會在11月21日於深圳舉行，共設有34個競賽大項，當中香港將承辦8個項目，包括場地單車、劍擊、高爾夫球、手球（男子）、七人欖球、三項鐵人、沙灘排球及籃球（22歲以下）；另會承辦群眾賽事活動的保齡球。

上屆全運會男子100米跑決賽，代表廣東出戰的蘇炳添贏得冠軍。（新華社）

另外，全國殘疾人運動會暨特殊奧林匹克運動會，會在12月8至15日舉行，香港將承辦4個競賽項目，包括硬地滾球、輪椅劍擊、殘奧乒乓球（TT11組）及特奧乒乓球；大眾項目方面則會承辦輪椅舞蹈。