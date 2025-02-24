全運會2025｜1959年首辦 逾30省市區派隊參賽 不設獎牌榜
撰文：普利森
出版：更新：
第十五屆全國運動會（全運會）將於今年11月9至21日在廣東、香港及澳門舉行，市民可親睹香港運動員在主場出戰，成為香港今年焦點體壇盛事。
過往全運會未嘗在香港舉行，本文為讀者介紹全運會的背景及基本資訊。
全運會的全名是「中華人民共和國運動會」，由國家體育總局主辦，是國家水平最高、規模最大的全國性大型綜合運動會。首屆全運會在1959年於北京舉行，第二、第三屆均在北京上演，第四至九屆則由北京、上海及廣東省輪流舉辦，到2000年，國務院取消全運會由此三地輪流舉辦的限制，允許其他省、自治區及直豁市申請主辦。
今屆全運會是第十五屆，因此又稱「十五運會」，將會在11月9至21日在廣東、香港及澳門舉行。參賽單位主要是省（區、市）及自治區代表團，上屆共有37個單位、逾12000人參賽，當中香港派出171人參加，而上屆最大的單位是廣東省，共1100人參加，有多名體壇名將包括蘇炳添、全紅嬋等；今屆開始亦支持學校組隊參賽。
另外，為了杜絕「金牌至上」的「扭曲政績觀」，由2017年天津全運開始，全運會就不再公布各省市的金牌榜及獎牌榜，只公布比賽成績。
今屆全運會開幕式將會在11月9日在廣州上演，閉幕式則會在11月21日於深圳舉行，共設有34個競賽大項，當中香港將承辦8個項目，包括場地單車、劍擊、高爾夫球、手球（男子）、七人欖球、三項鐵人、沙灘排球及籃球（22歲以下）；另會承辦群眾賽事活動的保齡球。
另外，全國殘疾人運動會暨特殊奧林匹克運動會，會在12月8至15日舉行，香港將承辦4個競賽項目，包括硬地滾球、輪椅劍擊、殘奧乒乓球（TT11組）及特奧乒乓球；大眾項目方面則會承辦輪椅舞蹈。