今屆花式溜冰世錦賽在波士頓上演，賽前外界已期待美國終可一騷19年之癢，誕生新一位女子世界冠軍。金牌熱門是正值狀態大勇、連奪兩屆全美錦標賽冠軍的格蘭恩（Amber Glenn），可是「紫仙子」在首日的短節目（short programme）連番失手只得第九，3屆冠軍日本名將坂本花織也僅以第五名入決賽。



冠軍最終果然再次落入美國手中，人選出乎意料地是美籍華裔選手劉美賢（Alysa Liu）。小妮子曾在3年前退役，復操不足1年，半年前開始重返國際賽場，結果一舉登上世界舞台最高一格，她形容：「這是個瘋狂的故事」（This is an insane story）。



花式溜冰︱華裔美少女劉美賢火鳳重生，復賽半年世錦賽神奇封后。（路透社）

13歲成全美冠軍 16歲毅然退役

劉美賢年少成名，2019年以13歲稚齡成為史上最年輕的全美錦標賽冠軍。她的花式溜冰生涯並未因有一個比別人高的起步點而一帆風順，反受發育與傷患影響，遲遲未達預期高度。

2022年3月首度踏上世錦賽頒獎台摘下銅牌，一個多星期後便宣布退役。當時只得16歲的她宣稱對溜冰生涯心滿意足，已達成為自己定下的目標，「我一直如此投入溜冰，沒有做過其他什麼事……是時候邁向人生另一階段」。

+ 9

一次滑雪之旅頓覺溜冰仍是最愛

劉美賢離開溜冰場，兩年間曾到喜馬拉雅山行山，跟家人旅行，開始到加州大學洛杉磯分校（UCLA）上學。之後一次跟朋友到太浩湖（Lake Tahoe）的滑雪之旅，改變一切——滑下雪山的快感，讓她發覺自己對動感的追求：「我熱愛運動，熱愛郁動，也愛音樂和舞蹈」，這四件事加起來，「不就是溜冰嗎？」

那次旅程後回到洛杉磯，她開始每周一次溜冰練習，放下兩年時間，卻很快已重新上手。即使如此，正式復操一年，回歸賽場半年便在世錦賽奪金，還是完全出乎她意料，賽後直言：「我不知道如何能夠復出便成為世界冠軍，我完全沒有想過。」

+ 3

19歲劉美賢火鳳重生

她在短節目已發揮出色，以74.58分首名成績入決賽，坂本花織以71.03分得第五名，冠軍大熱格蘭恩失手下只得67.65分排第九。決賽自由滑坂本花織盡顯三屆冠軍本色，以紮實演出拿下146.95分，曾一舉升上榜首。壓軸出場的劉美賢頂住壓力，由頭到尾的精彩表演獲得全場最高的148.39，並以總分222.97首度封后。

劉美賢稱今次奪冠對她意義重大，「我所經歷過的一切，從我昔日溜冰，到我離開的日子，以至復出比賽至今。我很開心，最開心的是能夠將兩次個人最佳表現發揮出來。」劉美賢將今季形容為「新手賽季」，因為她發現自己在今年重整旗鼓，重新在溜冰場上站立起來，「個人而言，我仍有能力做得好好多。」16歲退役，18歲復出，19歲的她猶如火鳳凰重生，站立在世界之巔的她，絕對有力當上美國新一代溜冰女王。

坂本花織緊緊擁抱祝賀劉美賢，亦成為一時佳話。（路透社）

坂本花織四連霸失敗如坐過山車

俄羅斯女將一度橫掃花式溜冰各大獎項，自2022年俄羅斯入侵烏克蘭，俄國選手禁止踏足溜冰賽場至今，這幾年的空缺主要由日本選手坂本花織填補，這位日本冰后已經在世錦賽三連冠，今屆力爭四連霸。

坂本花織終以近5分差距落敗，四連霸失敗的她盡顯大將之風，當劉美賢正在等待自由滑分數時，她已率先滑到對方身前，並緊緊擁抱祝賀劉美賢。坂本花織直言，在劣勢中交出上佳表現戰鬥到底，令她情緒高漲，「我要坐在領先選手位置，看着餘下4個選手出場，我真是很激動。我正在哭泣，當Alysa勝出，我再哭多一次。」

她感到有點沮喪，「我希望勝出的是我，於是我又再次開始哭出來。我的內心積壓着太多情緒。」坂本花織認為今次挫敗對她日後生涯相當重要，「如今我也可以是下風選手，一個向前邁進、向頒獎台最高一格為目標的挑戰者。」2026冬季奧運會，坂本花織將力爭首面奧運金牌。

日本19歲選手千葉百音以215.24分獲第三名。格蘭恩僅以205.65分獲第五，排名較以209.84分得第四名的美國另一選手，18歲的莉維圖（Isabeau Levito）還要低。