世冠盃︱曼城加時3：4不敵希拉爾 施蒙尼恩沙基初領軍即有代表作
撰文：吳慕兒
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世界冠軍球會盃（世冠盃）16強，曼城面對沙特阿拉伯球會希拉爾戰情出乎意料地緊湊，貝拿度施華9分鐘便為藍月亮開紀錄，但希拉爾下半場初段連入兩球反超前。
夏蘭特的入球追平2：2，雙方要加時分高下。希拉爾先再入一球，後備入替的科頓扳平後，希拉爾再入一球，以4：3淘汰曼城。
曼城希拉爾合演入球騷
曼城以強陣應戰，貝拿度施華9分鐘便為藍月亮開紀錄，半場1球優勢返回更衣室。他們全場數據佔優：7成控球率，28次射門，14次中框，但希拉爾獲施蒙尼恩沙基從國際米蘭強勢加盟，半場教路後在46、52分鐘連入兩球反超前。
雙方90分鐘踢成0：0，需加時分勝負，高列巴尼（Kalidou Koulibaly）94分鐘的入球助希拉爾再次領前，哥迪奧拿隨即以科頓入替洛迪，這位哥帥愛將毋負重望，104分鐘近門射入為曼城追平3：3。
施蒙尼恩沙基新帥顯身價
然而希拉爾又一次攻勢，艾達臣縱擋出米連高域沙域（Sergej Milinkovic-Savic）的頭槌，但不幸落入馬高斯李安納度（Marcos Leonardo）身前遭補射入網。
希拉爾憑馬高斯李安納度這個112分鐘的入球，4：3擊敗曼城晉級8強，繼國際米蘭後，曼城同日亦在16強出局。施蒙尼恩沙基剛接手領軍希拉爾，即在世冠盃有代表作，賽後他開心地與麾下熱烈慶祝。
希拉爾陣中有不少實而不華大牌球員
賽後有球迷笑稱：「大部分人期望8強由國際米蘭對曼城，但結果當然是希拉爾對富明尼斯。」
沙特聯賽近年在當地政府的巨大財力支持下，引入C朗拿度為首多位歐洲大牌球星，希拉爾陣容算不上星光熠熠，但有不少熟悉的名字：塞內加爾國腳中堅高列巴尼，葡萄牙國腳魯賓尼維斯（Rúben Neves）、簡些路（João Cancelo），以及塞爾維亞前鋒孖寶米祖域（Aleksandar Mitrović）和米連高域沙域。
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