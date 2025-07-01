世冠盃︱曼城加時3：4不敵希拉爾　施蒙尼恩沙基初領軍即有代表作

撰文：吳慕兒
出版：更新：

世界冠軍球會盃（世冠盃）16強，曼城面對沙特阿拉伯球會希拉爾戰情出乎意料地緊湊，貝拿度施華9分鐘便為藍月亮開紀錄，但希拉爾下半場初段連入兩球反超前。
夏蘭特的入球追平2：2，雙方要加時分高下。希拉爾先再入一球，後備入替的科頓扳平後，希拉爾再入一球，以4：3淘汰曼城。

世冠盃︱希拉爾加時4：3淘汰曼城。（路透社）

曼城希拉爾合演入球騷

曼城以強陣應戰，貝拿度施華9分鐘便為藍月亮開紀錄，半場1球優勢返回更衣室。他們全場數據佔優：7成控球率，28次射門，14次中框，但希拉爾獲施蒙尼恩沙基從國際米蘭強勢加盟，半場教路後在46、52分鐘連入兩球反超前。

雙方90分鐘踢成0：0，需加時分勝負，高列巴尼（Kalidou Koulibaly）94分鐘的入球助希拉爾再次領前，哥迪奧拿隨即以科頓入替洛迪，這位哥帥愛將毋負重望，104分鐘近門射入為曼城追平3：3。

世冠盃︱國際米蘭0：2負富明尼斯出局　老將堤亞高施華的雙重喜悅世冠盃｜逾65000人睇美斯倒戈　吞PSG四蛋出局　迪比利成最大贏家
世冠盃︱科頓後備入替一度為曼城追平3：3。（路透社）

施蒙尼恩沙基新帥顯身價

然而希拉爾又一次攻勢，艾達臣縱擋出米連高域沙域（Sergej Milinkovic-Savic）的頭槌，但不幸落入馬高斯李安納度（Marcos Leonardo）身前遭補射入網。

希拉爾憑馬高斯李安納度這個112分鐘的入球，4：3擊敗曼城晉級8強，繼國際米蘭後，曼城同日亦在16強出局。施蒙尼恩沙基剛接手領軍希拉爾，即在世冠盃有代表作，賽後他開心地與麾下熱烈慶祝。

高普斥世冠盃「足球歷來最差勁構思」　前利物浦教頭再為球員發聲世冠盃｜車路士對賓菲加暫停2小時　主帥不滿：這裏不適合比賽

希拉爾陣中有不少實而不華大牌球員

賽後有球迷笑稱：「大部分人期望8強由國際米蘭對曼城，但結果當然是希拉爾對富明尼斯。」

沙特聯賽近年在當地政府的巨大財力支持下，引入C朗拿度為首多位歐洲大牌球星，希拉爾陣容算不上星光熠熠，但有不少熟悉的名字：塞內加爾國腳中堅高列巴尼，葡萄牙國腳魯賓尼維斯（Rúben Neves）、簡些路（João Cancelo），以及塞爾維亞前鋒孖寶米祖域（Aleksandar Mitrović）和米連高域沙域。

世冠盃︱曼城遭希拉爾踢出局。（路透社）
世冠盃｜車路士對賓菲加暫停2小時　主帥不滿：這裏不適合比賽足球熱話｜世冠盃新賽制犧牲球員休息時間　拉芬拿為同行抱不平世冠盃｜業餘隊奧克蘭城逼和小保加後　傳球員不滿教練欲逼宮世冠盃｜曼城重拾霸氣大破祖雲達斯　哥帥：很久未見如此優秀表現世冠盃｜30.5度高溫下多蒙特後備匿更衣室　比寧咸細佬獲選MVP世冠盃｜浦和紅鑽球迷震撼世界　補時惜負國際米蘭提早出局世冠盃︱馬體會成首支出局歐洲球隊　施蒙尼怨球證　PSG首名出線世冠盃︱唯一業餘隊奧克蘭城攻入首球　小保加身上得分出局仍高興世冠盃16強一覽｜皇馬首名出線硬撼祖雲達斯　美斯倒戈PSG最矚目世冠盃｜浦和紅鑽隊長拒絕與河床全隊握手　頭槌送大禮被嘲有報應世冠盃｜入場人數刷新低　觀眾少過東方對理文　金判坤負南非球隊打美斯牌都無用　世冠盃門票3度減價仍滯銷　FIFA新財路成空
足球
世冠盃
曼城